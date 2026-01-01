Ποιοι και γιατί δολοφόνησαν τον Ιωάννη Καποδίστρια;

Ήταν πρωί Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, κατά την προσφιλή του συνήθεια, πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο για να εκκλησιαστεί.

Βγαίνει από το «Κυβερνείο» έχοντας μαζί του δύο σωματοφύλακές του, τον Γεώργιο Κοζώνη και τον Δημήτριο Λεωνίδη. Καθώς έφτανε στην εκκλησία, συνάντησε στον δρόμο τους δύο Μαυρομιχάληδες, τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο, ο πρώτος αδελφός ενώ ο δεύτερος γιος του φυλακισμένου Πετρόμπεη. Τον χαιρέτησαν τυπικά και στη συνέχεια έκοψαν δρόμο για να βρεθούν μπροστά στην είσοδο του ναού.

Το χρονικό του φόνου

Ο Καποδίστριας δεν έδωσε σημασία σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση. Ύψωσε το χέρι του για να βγάλει το καπέλο του πριν μπει στον ναό και οι Μαυρομιχάληδες χίμηξαν πάνω του.

Ο ένας τον πυροβόλησε στο κρανίο και ταυτόχρονα ο δεύτερος τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Ο Καποδίστριας πέρασε στην αιωνιότητα μέσα σε λίγα λεπτά και στο πάνθεον της ελληνικής ιστορίας.

Η εφημερίδα της εποχής αναγγέλει τη δολοφονία | Βουλή των Ελλήνων

Ο Κοζώνης αρχίζει να κυνηγά τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και τον πυροβολεί στην πλάτη. Θα τον αποτελειώσει το εξαγριωμένο πλήθος που θα πετάξει το πτώμα του στη θάλασσα. Ο Γεώργιος τρέχει στη γαλλική πρεσβεία και ζητάει άσυλο λέγοντας «σκοτώσαμε τον τύραννο».

Παρά την αρχική επιμονή του Γάλλου πρέσβη για ένταλμα σύλληψης πριν παραδώσει τον Μαυρομιχάλη, το εξαγριωμένο πλήθος που απειλεί να κάψει την πρεσβεία του αλλάζει γνώμη. Ο δεύτερος φονιάς θα δικαστεί και εν τέλει θα εκτελεστεί.

Οι πραγματικές αιτίες και οι Μεγάλες Δυνάμεις

Ήταν ένα…«μανιάτικο» ο λόγος της δολοφονίας του Καποδίστρια; Επιφανειακά, φαίνεται πως ναι. Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής της οικογένειας, είχε φυλακιστεί το περασμένο έτος ύστερα από τα γεγονότα γύρω από την ανταρσία του αδερφού του στη Μάνη. Ήταν ένα κομμάτι του μεγάλου αντικαποδιστριακού παζλ. Οι δυνάμεις που αντιπολεύονταν τον Καποδίστρια είχαν ως κέντρο τους την Ύδρα.

Μια ομάδα συμφερόντων βρισκόταν απέναντι στις αποφάσεις του Κυβερνήτη. Τον θεωρούσαν αντισυνταγματικό τύραννο που επιχειρεί να αφαιρέσει την εξουσία και τη δύναμη από εκείνους που για χρόνια την ασκούσαν. Κάθε απόφαση του Καποδίστρια για τη δημιουργία ενός σοβαρού κράτους, τους έβρισκε απέναντι.

Ο ίδιος ήξερε πως ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Το γράφει στις τελευταίες επιστολές του άλλωστε. Οι Μαυρομιχάληδες ήταν οι καταλληλότεροι για να εκτελέσουν το σχέδιο δολοφονίας. Είχαν κάθε λόγο να μισούν τον Καποδίστρια. Δεν ήταν οι μόνοι.

Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι τον θεωρούσαν όργανο της ρωσικής πολιτικής και τον αντιμετώπιζαν με σοβαρή καχυποψία. Φαίνεται πως πρωταγωνιστικό ρόλο στο όλο σχέδιο έπαιξε ο Γάλλος στρατιωτικός διοικητής Gerard.

Τον καταγγέλλει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του. Είναι δύσκολο να πούμε με απόλυτη σαφήνεια ποιοι ήταν εκείνοι που οργάνωσαν όλη τη δολοφονία.

Σίγουρα πάντως, το «χέρι» των Μεγάλων Δυνάμεων όπλισε εκείνο των Μαυρομιχαλαίων και η Ελλάδα θρήνησε τόσο τον πρώτο Κυβερνήτη της όσο και την προσπάθεια δημιουργίας ενός λειτουργικού κράτους που τελείωσε άδοξα.