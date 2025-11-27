Μιχάλης Χατζηγιάννης: Αναβάλλονται οι live εμφανίσεις του - Η επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης αναγκάστηκε να αναβάλει τις προγραμματισμένες live εμφανίσεις του σε μουσική σκηνή στην Αθήνα εξ αιτίας ενός χρόνιου θέματος υγείας που υποτροπίασε με τον γνωστό τραγουδιστή να ενημερώνει τους φαν του μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.
«Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν μου κλείνει το μάτι.
Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως.
Καθώς με βάση τις οδηγίες των γιατρών το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απέχω από τη σκηνή, οι επικείμενες προγραμματισμένες συναντήσεις μας -που με τόση λαχτάρα περίμενα- δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν.
Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το "πράσινο φως", θα επιστρέψω στη σκηνή δριμύτερος. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση.
Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών από το καινούργιο έτος», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
