Αγνώριστος: Όταν ο Θάνος Καλλίρης συμμετείχε σε αμερικάνικη ταινία με την Πατρίσια Αρκέτ

Η νεαρή Πατρίσια Αρκέτ έλεγε στις φίλες της «αυτό φαίνεται πολύ ενδιαφέρον» και ένα αγόρι με ξανθά μαλλιά και ρούχα με έντονα χρώματα προειδοποιεί «μην πανικοβάλλεστε, είμαστε επαγγελματίες μουσικοί!». Είναι μια σκηνή από τη νεανική κομεντί "Pretty Smart" του ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτη Dimitri Logothetis, που περιγράφει τις περιπέτειες μιας παρέας νεαρών κοριτσιών από την Αμερική στην Αθήνα του 1987, αλλά και στα ελληνικά νησιά, όπως η Ρόδος. Δίπλα στο νεαρό μουσικό βρίσκεται άλλος ένας, το ντουέτο μοιάζει με τους Wham, ένα άλλο ντουέτο που έκανε διάσημο τον Τζορτζ Μάικλ.

Σύντομα διαπιστώνουμε πως δεν έχουμε να κάνουμε με Βρετανούς, ούτε με Αμερικάνους, αλλά με δύο ταλαντούχους μουσικούς, οι οποίοι από το 1985 ως το 1991 έκαναν δισκογραφία, συναυλίες και μια εμφάνιση στην Eurovision ως Bang. Ο ένας είναι ο Βασιλης Δερτιλής και ο άλλος ο Θάνος Καλλίρης!

Βασίλης Δερτιλής, εν έτει 1987

Θάνος Καλλίρης, εν έτει 1987

Αξίζει η ταινία;

(εκτεταμένα πλάνα της ταινίας σώζονται μόνο στην παρακάτω βίντεο-κριτική από κινηματογραφική σελίδα στο YouTube, oι Bang εμφανίζονται στο 07.49)

Το "Pretty Smart" δεν μοιάζει με παραγωγή του Μάρτιν Σκορτσέζε ούτε του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Είναι μια ταινία που δείχνει εφηβικές πλάκες και ερωτικά σκιρτήματα, είναι κάτι σαν αγγλόφωνη «Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα» και αυτό δεν είναι καθόλου κακό. Αξίζει να σημειώσουμε πως στην ταινία εμφανίζονται και οι Κωνσταντίνος Τζούμας, Γιώργος Κοτανίδης, Μισέλ Βάλεϊ και Μιχάλης Γιαννάτος.

Επίσης, το ξαναθυμίζουμε, πως στην ταινία βλέπουμε και τη νεαρή Πατρίσια Αρκέτ (μόλις 20 ετών τότε), η οποία αργότερα κατάφερε να κερδίσει Όσκαρ, να παίξει σε ένα σωρό σπουδαίες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και όχι μόνο. Στα πρώτα βήματα της, μοιράστηκε μια κινηματογραφική σκηνή με τον Θάνο Καλλίρη, δεν το λες και λίγο!