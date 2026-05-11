Metallica στην Αθήνα: Το «ευχαριστώ» της μπάντας για το ρεκόρ των 90.000 - «Το νιώσαμε!»

Τιμώντας το ελληνικό κοινό στα social media, οι Metallica είπαν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τη «σεισμική» συναυλία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου (9/5), αφού σημείωσαν νέο ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές.

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στη #MetallicaFamily στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας... το νιώσαμε.

Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδείας #M72 World Tour», ανέφεραν οι Metallica.

Metallica - Πόσα Ρίχτερ καταγράφηκαν στη συναυλία

Ο συγχρονισμένος ρυθμός χιλιάδων ανθρώπων που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου για το live των Metallica, και το δυνατό ηχοσύστημα δημιούργησε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία του θρυλικού συγκροτήματος καταγράφοντας πιθανές μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών.

Η μελέτη αυτή, αποτελεί ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα και ακούει σε ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών, ονόματι «concert quakes». Το φαινόμενο αυτό, όπως επισημαίνεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές συγκεντρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, στόχος της καταγραφής είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπεται σε μετρήσιμο σεισμικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστήμης με τον πολιτισμό και τη μουσική εμπειρία.