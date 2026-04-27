Άννα Βίσση: Το βίντεο κλιπ για το Αιγαίο που όλοι περιμέναμε μόλις κυκλοφόρησε

Μία πρώτη γεύση από το «Αιγαίο» (Aigaio) της Άννας Βίσση είχαμε πάρει από το promo video για την προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία στο OAKA τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, την Παρασκευή (24/4) το νέο τραγούδι κυκλοφόρησε στις streaming υπηρεσίες και πριν λίγα λεπτά κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ.

Το music video για το Αιγαίο ανέβηκε σήμερα (27/4) στις 14.00 στο επίσημο κανάλι της Άννας Βίσση στο YouTube με τα κολακευτικά σχόλια των φαν της απόλυτης Ελληνίδας σταρ να έχουν εμφανιστεί από πριν κυκλοφορήσει το βίντεο κλιπ.

Άλλωστε, η κυκλοφορία του είχε προαναγγελθεί εδώ και περίπου μία εβδομάδα από τη Vission Music, το νέο creative label που δημιούργησε η Άννα Βίσση σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα με σκοπό να αποτελεί το σημείο αναφοράς για τα επόμενα μουσικά βήματα της αγαπημένης τραγουδίστριας.

Το Αιγαίο είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί από τη Vission Music και κατάφερε μέσα σε 24 ώρες να ξεπεράσει τα 93.000 streams στο Spotify, ενώ πλέον αριθμεί περισσότερα από 150.000 streams.