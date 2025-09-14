Άννα Βίσση: Μάγεψε το κατάμεστο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο από την πρώτη συναυλία και η αφιέρωση του Καρβέλα

Έναν χρόνο μετά η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο για δύο - αυτή τη φορά - συναυλίες, επίσης sold out.

Χθες Σάββατο (13/9) η «απόλυτη» έδωσε την πρώτη μεγαλειώδη συναυλία της, ενώ σήμερα Κυριακή (14/9) στις 21.00 θα είναι η δεύτερη εμφάνισή της στη σκηνή, πλαισιωμένη από την μπάντα της με την οποία συνεργάζεται σταθερά σχεδόν μια δεκαετία τώρα, αλλά και συμφωνική ορχήστρα σε ορισμένα τραγούδια, καθώς επίσης, 20 ξένους χορευτές.

Χθες (13/9) οι πόρτες άνοιξαν στις 5 το απόγευμα με τους φαν της Άννας Βίσση να σχηματίζουν ουρά έξω από το Καλλιμάρμαρο, ενώ η συναυλία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 9 το βράδυ.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποθεώθηκε στην έναρξη της συναυλίας με τον κόσμο να τραγουδάει μαζί της τη μεγάλη φετινή της επιτυχία, «Σε Περίπτωση Που», ενώ στη συνέχεια ερμήνευσε «κλασικά» της τραγούδια, μεταξύ των οποίων «Δώδεκα», «Αγάπη Υπερβολική», «Τραύμα», «Έχω Πεθάνει Για Σένα», «Αυτή Φορά».

Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που στη σκηνή ανέβηκε και ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος εδώ και δεκαετίες της γράφει όλα τα τραγούδια που έχει αγαπήσει το κοινό. Μάλιστα, ο ίδιος αποκάλυψε ποιο είναι το πιο ειλικρινές τραγούδι που έχει γράψει για εκείνη, το «Μη Μου Πάθεις Τίποτα».