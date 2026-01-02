Μενού

Άννα Βίσση: Πρωτιά με το «Σε Περίπτωση Που» και το μοναδικό ρεκόρ για το 2025

Η Άννα Βίσση και η Panik Gold κατέκτησαν το no1 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart για το 2025 με το «Σε Περίπτωση Που», κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ.

Reader symbol
Newsroom
Άννα Βίσση
Άννα Βίσση | Panik
  • Α-
  • Α+

Η Άννα Βίσση και η Panik Gold επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά τη σαρωτική επιτυχία τους, καθώς κατέκτησαν το no 1 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart για το 2025 κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ.

Σύμφωνα με το ετήσιο ελληνικό IFPI Airplay Chart by MediaInspector, όπου η Panik ανακηρύχθηκε και συνολικά ως η no 1 εταιρεία της χρονιάς, το «Σε Περίπτωση Που» είναι το τραγούδι που μονοπώλησε τις ραδιοφωνικές συχνότητες το 2025.

Δείτε επίσης - Quiz: Πόσο καλά ξέρεις την «Απόλυτη» Ελληνίδα σταρ Άννα Βίσση;

Μάλιστα, το mega hit, που έχει κάνει 4πλα πλατινένιες πωλήσεις μετρώντας πάνω από 45 εκατομμύρια streaming points και έχει γίνει απόλυτο viral με περισσότερα από 10.000 video creations στο TikTok, ήταν no 1 στο airplay chart για 12 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα με την πρωτιά η Άννα Βίσση σπάει και ρεκόρ, καθώς είναι η μοναδική καλλιτέχνις με 3 τραγούδια στο ετήσιο top10.

Συγκεκριμένα, στο no 7 φιγουράρει το «Sandre», που έχει γίνει χρυσό με πάνω από 7 εκατομμύρια streaming points και ήταν no 1 για 4 συνεχόμενες εβδομάδες και στο no 8 το «Όλα Για Όλα», που έχει γίνει πλατινένιο με περισσότερα από 13 εκατομμύρια streaming points και ήταν no 1 επί 2 συνεχόμενες εβδομάδες. 

Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση και η Panik Gold συνεχίζουν  τις επιτυχίες τους με το νέο τραγούδι «Εξαίρεση». Μέσα σε σχεδόν έναν μήνα κυκλοφορίας, μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο Spotify streams και πάνω από 1,6 εκατομμύρια YouTube views, ενώ μπήκε απευθείας στο top10 των ραδιοφώνων και συνεχίζει δυνατά και διαρκώς ανοδικά στο Top 5.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ