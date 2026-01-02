Άννα Βίσση: Πρωτιά με το «Σε Περίπτωση Που» και το μοναδικό ρεκόρ για το 2025

Η Άννα Βίσση και η Panik Gold επιβεβαιώνουν για ακόμα μια φορά τη σαρωτική επιτυχία τους, καθώς κατέκτησαν το no 1 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart για το 2025 κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ.

Σύμφωνα με το ετήσιο ελληνικό IFPI Airplay Chart by MediaInspector, όπου η Panik ανακηρύχθηκε και συνολικά ως η no 1 εταιρεία της χρονιάς, το «Σε Περίπτωση Που» είναι το τραγούδι που μονοπώλησε τις ραδιοφωνικές συχνότητες το 2025.

Δείτε επίσης - Quiz: Πόσο καλά ξέρεις την «Απόλυτη» Ελληνίδα σταρ Άννα Βίσση;

Μάλιστα, το mega hit, που έχει κάνει 4πλα πλατινένιες πωλήσεις μετρώντας πάνω από 45 εκατομμύρια streaming points και έχει γίνει απόλυτο viral με περισσότερα από 10.000 video creations στο TikTok, ήταν no 1 στο airplay chart για 12 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ταυτόχρονα με την πρωτιά η Άννα Βίσση σπάει και ρεκόρ, καθώς είναι η μοναδική καλλιτέχνις με 3 τραγούδια στο ετήσιο top10.

Συγκεκριμένα, στο no 7 φιγουράρει το «Sandre», που έχει γίνει χρυσό με πάνω από 7 εκατομμύρια streaming points και ήταν no 1 για 4 συνεχόμενες εβδομάδες και στο no 8 το «Όλα Για Όλα», που έχει γίνει πλατινένιο με περισσότερα από 13 εκατομμύρια streaming points και ήταν no 1 επί 2 συνεχόμενες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, η Άννα Βίσση και η Panik Gold συνεχίζουν τις επιτυχίες τους με το νέο τραγούδι «Εξαίρεση». Μέσα σε σχεδόν έναν μήνα κυκλοφορίας, μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο Spotify streams και πάνω από 1,6 εκατομμύρια YouTube views, ενώ μπήκε απευθείας στο top10 των ραδιοφώνων και συνεχίζει δυνατά και διαρκώς ανοδικά στο Top 5.