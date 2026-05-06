Αντέγραψε Τάσο Μπουγά ο Akylas; Η μουσικός Matina Sous Peau απάντησε

Το θέμα ξεκίνησε από τον ίδιο τον λαϊκό τραγουδιστή Τάσο Μπουγά, όταν δήλωσε πως το "Ferto" του Akylas μοιάζει πολύ με το δικό του «Θέλεις Μπουζούκια Πάμε», όμως παρ' όλα αυτά, δεν ήθελε να διεκδικήσει κάποια καταβολή πνευματικών μοτίβων. Η μουσικός και αγαπημένη δημιουργός remixes-mashups-διασκευών, Matina sous Peau (τη γνωρίσαμε με τη διασκευή της στο θρυλικό «Μεταμορφώσεις» του Βλάση Μπονάτσου) με δημοσίευση της στο TikTok, επιχείρησε να εξακριβώσει αν όντως τα δύο κομμάτια μοιάζουν.

Τελικά;

Χρειάστηκε να κάνει αρκετές τροποποιήσεις στους τόνους αλλά και στα bpm των δύο κομματιών για να μοιάζουν κάπως «όμοια». Η σχετική μείξη που δημιούργησε η Matina δείχνει πως τα δύο κομμάτια έχουν ένα κοινό ρυθμικό μοτίβο και τίποτα περισσότερο. Η μουσικός εξηγεί:

«Είναι πολύ μακριά τα δύο κομμάτια, και θέλει μπολικες αλλαγες οπως βλεπετε για να έρθουν μαζι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο σημείο που φαίνεται στο βίντεο έχουν ίδιο ρυθμικό μοτίβο. Δηλαδή έχουν ίδιο αριθμό συλλαβών που τονίζεται στα ίδια σημεία και φαίνεται να μοιάζει λίγο. Και έχουν και την προστακτική στο τέλος. Επιστημονικές τοποθετήσεις σε επιστημονικά πόστς»/

Σε νέο post μάλιστα, για να κάνει ακόμα πιο σαφές τι θέλει να πεί με το ρυθμικό μοτίβο, μιξάρει το "Ferto", το θρυλικό λαϊκό κομμάτι του Μπουγά και μια επική 90s χορευτική επιτυχία μαζί!