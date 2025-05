Αυτή είναι η χειρότερη ελληνική συμμετοχή όλων των εποχών στη Eurovision

Σας ρωτήσαμε στο Facebook και απαντήσατε. Το 2023, ανάμεσα στο «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι (2024) και στο Die Together της Αμάντας Γεωργίαδη, εμφανίστηκε στη Eurovision ένας νεαρός ερμηνευτής, ο Victor Vernicos με το κομμάτι What They Say και παρά τη φιλότιμη προσπάθεια, δεν κατάφερε να περάσει στον τελικό.

Ο Βίκτορ κέρδισε από εσάς ένα βραβείο πάντως, αυτό της χειρότερης συμμετοχής στην Eurovision, σε μια λίστα από καλλιτέχνες που είχε μέσα και την Άννα Βίσση με το Everything (2006), αρκετά ψηλά, στη δεύτερη θέση.

Facebook - Reader.gr

Το Better Love (2019), αυτό το αρκετά σουρεάλ και αλλόκοτο κομμάτι της Κατερίνας Ντούσκα βρέθηκε στην τρίτη θέση. Το θυμάστε;

Κλείνοντας, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε ότι το παραπάνω Facebook post έβαλε Victor Vernico και Άννα Βίσση στην ίδια πρόταση. Με τις ψήφους σας καταφέρατε μια τόσο προβοκατόρικη ενέργεια. Σας ευχαριστούμε και ας μην ξεχνάμε, καλή επιτυχία στην Κλαυδία στον αυριανό τελικό.