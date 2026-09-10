Γιώργος Μαζωνάκης: Και το ελληνικό «FBI» στο ιατρείο - «Φύλλο και φτερό» υπολογιστές, κινητά και κάμερες

Κλιμάκιο 10 αστυνομικών βρίσκεται στην ιδιωτική κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, προκειμένου να γίνει ενδελεχής έρευνα στους χώρους, όπου έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η πρώτη δύναμη της ΕΛ.ΑΣ έφτασε πριν τις 09:00, ενώ στις 10:30 στον χώρο μετέβη ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού «FBI».

Ανάμεσά τους βρίσκονταν στελέχη που θα ελέγξουν ψηφιακές συσκευές - υπολογιστές, κινητά και κάμερες - και πειστήρια για τυχόν στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι στο ιδιωτικό ιατρείο βρίσκεται και αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνοδεία εισαγγελέων, καθώς και το ζεύγος των γιατρών.

Διαβάστε επίσης: Ματίνα Παγώνη: «Η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα, γιατί την έκαναν στον Μαζωνάκη;»

Η κατάθεση της γιατρού του Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως στοιχεία όσον αφορά στην κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία η γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το Mega, η γιατρός φαίνεται πως παραδέχθηκε πως στο ιατρείο υπάρχει πράγματι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αλλά και μίλησε για την κατάσταση του τραγουδιστή, όταν έφτασε στον χώρο.

«Ήταν σε υπερδιέγερση. Όταν του ζήτησα να μου πει τον λόγο, μου τον είπε» σημείωσε η ίδια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν εκείνη που τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αμέσως μετά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος.

Καταθέσεις αναμένεται να ληφθούν και από άλλα πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την άφιξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπίς.

Παγώνη: «Η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα, γιατί την έκαναν στον Μαζωνάκη;»

H ειδική παθολόγος - λοιμωξιολόγος, Ματίνα Παγώνη, διευκρίνισε πως «υπάρχει φάκελος για κάθε ιατρείο της Αθήνας στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, που μέσα λέει ακριβώς τι έχει δηλώσει και ποιος είναι ο υπεύθυνος.

Ο φάκελος του μέσα λέει πως είναι απλό ιατρείο συνεργαζόμενο, χωρίς να υπάρχει κάτι που να λέει ότι υπάρχει ειδικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, και να έχει δηλωθεί από ποια ομάδα λειτουργείται».

«Μέχρι το 2025 έγινε έλεγχος και το μηχάνημα αυτό δεν υπήρχε, προφανώς μπήκε μετά. Ήταν υποχρεωμένοι να το δηλώσουν. Σήμερα θα πάει επιτροπή για να καταγράψει τι ακριβώς υπάρχει μέσα.

»Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό, πάμε μπαίνουμε και φεύγουμε. Είναι μία εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος, δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Την κάνουμε σε βαριά αιματολογικά νοσήματα, σε νευρολογικά, νεφρολογικά νοσήματα και σε αυτοάνοσα.

»Τα ερωτήματα είναι, ότι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει πλασμαφαίρεση, με ποιο ιστορικό, γιατί έπρεπε να την κάνει, ποια ήταν τα αίτια της εισαγωγής του, ποιοι θα έκαναν την πλασμαφαίρεση».