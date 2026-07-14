Βασιλική Μιχαλοπούλου και Πάνος Βλάχος ερμηνεύουν το «Σακάκι» για τη μοναξιά της σύγχρονης ζωής

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Πάνος Βλάχος μετά την καλλιτεχνική τους συνύπαρξη που κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού για την αβίαστη αλληλεπίδρασή τους πάνω στη σκηνή, συναντιούνται πρώτη φορά δισκογραφικά στον καινούργιο δίσκο του Πάνου Βλάχου «Άλμπουμ Φωτογραφικά». Αφορμή το «Σακάκι», μια σύγχρονη μπαλάντα, σε μουσική του Πάνου Βλάχου και στίχους Πάνου Βλάχου και Βίκυς Χύτα.

Μέσα από στίχους που ισορροπούν ανάμεσα στην εξομολόγηση και τον αυτοσαρκασμό, ο Πάνος Βλάχος και η Βίκυ Χύτα σκιαγραφούν μια σύγχρονη ηρωίδα, «γραπωμένη» από το «τέλειο σακάκι» της και την «τέλεια ζωή» που αυτό συμβολίζει. Μια ηρωίδα που τα έχει όλα -θεωρητικά- λυμένα, έχει για όλα μια απάντηση, όχι όμως για το πιο βασικό. Την αγάπη.

Η Βασιλική και ο Πάνος ενώνουν τις δυνάμεις τους και ερμηνεύουν με αλήθεια και συναίσθημα ένα τραγούδι που μιλά με αμεσότητα και ευαισθησία για τη μοναξιά της σύγχρονης ζωής, τις αυταπάτες της επιτυχίας και την ανθρώπινη ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση, σε μια εποχή που όλα εναλλάσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα που δεν αφήνει χώρο σε τίποτα το αληθινό και αυθόρμητο να ανθίσει.

Το «Σακάκι» κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πρωτοπαρουσιάστηκε ζωντανά στην συναυλία του Πάνου Βλάχου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από όπου και η φωτογραφία του Γιώργου Σπανού (Technopolis City of Athens / George Spanos).

Έπαιξαν οι μουσικοί Αλέξανδρος Κούρος (τύμπανα, μπάσο και πλήκτρα) και Κώστας Παρίσσης (ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες). Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Αλέξανδρος Κούρος ενώ η μίξη και το master έγιναν από τον Κώστα Παρίσση (Studio Praxis).