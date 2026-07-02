Ο Πάνος Βλάχος παρουσιάζει το νέο album του με τίτλο «Άλμπουμ Φωτογραφικά»

Ο Πάνος Βλάχος μας παρουσιάζει το καινούργιο του album, 7ο κατά σειρά, με τίτλο «Άλμπουμ φωτογραφικά».

Το «Άλμπουμ φωτογραφικά» αποτελείται από 6 τραγούδια, κυρίως εσωστρεφή και προσωπικά, ερωτικά και κοινωνικά, χωρίς να λείπει ποτέ το ανατρεπτικό στοιχείο. Ο Πάνος εξομολογείται τις ανησυχίες του χωρίς ποτέ να χάνει την πίστη του στο φως και την ομορφιά αυτού του κόσμου.

Ο Κώστας Παρίσσης και σε αυτό το δίσκο έχει «βάλει το χεράκι του» στο τελικό αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και ενορχήστρωσης. Ταυτόχρονα στο δίσκο συμπράττουν ο σταθερός του συνεργάτης Αλέξανδρος Κούρος (μουσικά και ενορχηστρωτικά) και ο Chris Zantioti (ενορχηστρωτικά).

Ο Πάνος συστήνει στο κοινό του την Βασιλική Μιχαλοπούλου η οποία ερμηνεύει με την χαρακτηριστική της φωνή το «Σακάκι», στιχουργικό ντεμπούτο της Βίκυς Χύτα.

Πάνος Βλάχος και Βασιλική Μιχαλοπούλου στην Τεχνόπολη

Η Elena Leoni συνοδεύει τον Πάνο με συγκινητικό τρόπο στο «Τελειώνει ο χρόνος» ενώ ο Κωνσταντίνος Παντζής συμβάλλει στην ανατροπή του album (ενορχηστρωτικά και συνθετικά) με το τραγούδι «Το πρόβλημα».

Έπαιξαν οι μουσικοί Κώστας Παρίσσης, Αλέξανδρος Κούρος, Chris Zantioti, Έκτορας Ρεμσάκ, Πάνος Βλάχος, Δημήτρης Κουζής, Βασίλης Γκορίτσας, Κωνσταντίνος Παντζής, Τάσος Λυμπέρης, Ντίνος Τριανταφύλλου, Βασίλης Δήμας, Μιχάλης Γκιουλετζής και Κώστας Φόρτσας.

Στα φωνητικά ήταν οι Έλενα Λεόνη, Ερασμία Μαρκίδη, Δανάη Πολίτη, Κατερίνα Σούσουλα, Λητώ Αμπατζή, Ελένη Ποζατζίδου, Γιώργος Αλκαίος, Κωνσταντίνος Παντζής και Κατερίνα Νάκα.

Άλμπουμ Φωτογραφικά: Το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ του Πάνου Βλάχου

Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering στα τραγούδια «Ο τοίχος», «Σακάκι», «Τελειώνει ο χρόνος» και «Μπαμπάδες» έγιναν στο Studio Praxis από τον Κώστα Παρίσση.

Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering στο τραγούδι «Το πρόβλημα» έγιναν από τον Κωνσταντίνο Παντζή ενώ η ηχογράφηση και η μίξη του τραγουδιού «Άλμπουμ φωτογραφικά» έγιναν από τον Chris Zantioti και το master από τον Απόστολο Σιώπη.

Ο σχεδιασμός του εξωφύλλου και του artwork έγινε από την Λητώ Τριανταφυλλίδου. Οι φωτογραφίες από την Τεχνόπολη είναι του Γιώργου Σπανού (Technopolis City of Athens / George Spanos).

Ακούστε εδώ ολόκληρο το «Άλμπουμ Φωτογραφικά», αλλά και στο YouTube πατώντας εδώ.