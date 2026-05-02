Διάφανα Κρίνα: 5 τραγούδια που δεν ήξερες πώς είναι μελοποιημένα ποιήματα

Τα Διάφανα Κρίνα αποτελούν δίχως αμφιβολία μία από τις πιο «ποιητικές» μπάντες στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Οι στίχοι των τραγουδιών τους σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική μουσική, δημιουργούσαν έναν εκρηκτικό συνδυασμό που, τα κατατάσσουν, πλέον, στα κλασικά, 17 χρόνια μετά από τη διάλυση της μπάντας.

Κύριος στιχουργός των Κρίνων ήταν ο αείμνηστος Θάνος Ανεστόπουλο, ενώ πολλά φέρουν την υπογραφή του μπασίστα Παντελή Ροδοστόγλου. Υπάρχουν όμως κομμάτια, χαρακτηριστικά του συγκροτήματος, που είναι μελοποιημένα ποιήματα.

Από το «Μέρες Αργίας», που ήταν ουσιαστικά το κομμάτι που έκανε γνωστά τα Κρίνα σε ένα ευρύτερο κοινό, μέχρι το σκοτεινό «Καταρχήν», ξεχωρίσαμε πέντε (από τις πολλές περισσότερες) επιτυχίες του συγκροτήματος που είναι μελοποιημένα ποιήματα και ενδεχομένως λίγοι να γνωρίζουν εκείνους που τα έγραψαν.

Βάλτε να πιούμε

«Πες μας, πού πάει ο άνθρωπος τον κόσμο σαν αφήνει; Πες μου, πού πάει ο άνεμος, πού πάει η φωτιά σαν σβήνει!». Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια των Κρίνων, από τον δίσκο τους Κάτι σαράβαλες καρδιές του 1998, είναι ποίημα του Κ. Καρθαίου (Κλέανδρος Λάκων), με τίτλο «Το τραγούδι του μπεκρή» που δημοσιεύθηκε στον Νουμά, τον Απρίλιο του 1919!

Θέμεθλο

Το «Θέμεθλο», δηλαδή το θεμέλιο, είναι ποίημα του Λίνου Ιωαννίδη (αδερφός του Αλκίνοου) με τον ίδιο τίτλο. Μελοποιήθηκε από τα Διάφανα Κρίνα και συμπεριλήφθηκε στον δίσκο Κάτι σαράβαλες καρδιές του 1998. Μάλιστα στην studio εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού, συμμετέχει και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παίζοντας τσέλο!

Καταρχήν

Ένα ακόμη μελοποιημένο ποίημα, στον δίσκο Κάτι σαράβαλες καρδιές! Το Καταρχήν είναι δημιουργία του Βάσκου ποιητή Μπλας ντε Οτέρο ενώ η μετάφραση είναι τον Βασίλη Λαλιώτη. Γεννημένος στο Μπιλμπάο, ο Μπλας ντε Οτέρο εκφραστής της «εσωτερικής εξορίας» θεωρείται από τους ποιητές με τη μεγαλύτερη επιρροή στους σύγχρονους συναδέλφους του.

Μέρες αργίας

«Ξέρω πως θα ‘ρθει και δε θα ‘μαι όπως είμαι, να τον δεχτώ με το καλύτερο παλτό μου». Οι Μέρες Αργίας ήταν το πρώτο τραγούδι στο ντεμπούτο άλμπουμ των Κρίνων. Πίσω στο 1996 όταν κυκλοφόρησε το «Έγινε Η Απώλεια Συνήθειά Μας» το συγκεκριμένο τραγούδι ξεχώρισε αμέσως ενώ συμπεριλήφθηκε και σε συλλογές τα επόμενα χρόνια. Αποτελεί ποίημα του Διονύση Καψάλη. Μέρες Αργίας τιτλοφορούταν και ένατη ποιητική συλλογή του που κυκλοφόρησε το 1995.

Θα πεθάνω ένα πένθιμο του φθινοπώρου δείλι

Ίσως το γνωστότερο ποίημα του Κώστα Ουράνη, μέσα από το οποίο γράφει και περιγράφει για τον θάνατό του, και συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή Νοσταλγίες του 1920. Τα διάφανα Κρίνα το μελοποίησαν και με αυτό έκλεισαν το άλμπουμ «Ευωδιάζουν Αγριοκέρασα Οι Σιωπές» του 2000. Το 2006 θα...ξαναπιάσουν τον Ουράνη, αυτή τη φορά για να μελοποιήσουν το «Όνειρο μέσα σ' όνειρο», ένα ποίημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε, μεταφρασμένο από τον Ουράνη.