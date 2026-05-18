O Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε το λόγο που δεν φωτογραφίζεται με φανς

Το νέο του album λέγεται "The Boys of Dungeon Lane", είναι πιστό σε εκείνο τον κιθαριστικό ποπ-ροκ ήχο που κλείνει το μάτι στο παρελθόν των Beatles αλλά κοιτάζει και στο μέλλον και ένα είναι σίγουρο, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι ένας έφηβος ετών 83. Πρόσφατα φιλοξενήθηκε από το vidcast "Rest is Entertainment" των βρετανών δημοσιογράφων Ρίτσαρντ Όσμαν και Μαρίνα Χάιντ, στο οποίο κατά κύριο λόγο απάντησε σε ερωτήσεις φανς.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ με τα δικά του λόγια

Για τη φήμη και τη διασημότητα: «Όταν γίνεσαι διάσημος για πρώτη φορά, για κάτι που έχεις πετύχει και ο κόσμος σε αναγνωρίζει στο δρόμο, το λατρεύεις! Δεν υπάρχει αυτό το ααααχ, με ενοχλεί ο κόσμος, δεν μπορώ να ζήσω με τη διασημότητα, αυτά είναι χαζομάρες, μην τα πιστεύετε. Όσο περνάνε τα χρόνια, μαθαίνεις να ζεις με αυτό. Θυμάμαι μια φορά είχα πάρει το μετρό για να πάω σε μια συναυλία μου και με είχαν αναγνωρίσει κάποια κορίτσια και φώναζαν, είναι αυτός, ναι, ναι! Εγώ προσπάθησα να τους πω, κορίτσια, κάντε λίγη ησυχία παρακαλώ, να φτάσουμε στη στάση μας και θα σας υπογράψω αυτόγραφα και ότι άλλο θέλετε. Με άκουσαν και όλα καλά. Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, τώρα γίνονται όλα με τηλέφωνα«

Κάτι από την κοινωνική και τεχνολογική πρόοδο του 21ου αιώνα που τον τρομάζει: «Αυτό που με ενοχλεί είναι οι ινφλουένσερς, οι άνθρωποι που γίνονται διάσημοι χωρίς να έχουν κάνει κάτι ξεχωριστό. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι ξανά, νομίζω πως τέτοιοι άνθρωποι πάντα υπήρχαν, απλά δεν είχαμε βρεί κάποιο όνομα για να τους περιγράψουμε».

Γιατί δεν δέχεται να φωτογραφίζεται με τους θαυμαστές του: «Αν συναντήσω κάποιον και δω ότι πιάνει το τηλέφωνό του, λέω: Με συγχωρείτε, δεν βγάζω φωτογραφίες. Κι αυτό στις μέρες μας θεωρείται ριζοσπαστικό... Είναι σημαντικό για μένα... τη στιγμή που θα αρχίσω να φέρομαι αλαζονικά και να νομίζω πως είμαι κάτι άλλο... δεν θα μου αρέσω. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι απλώς ο εαυτός μου. Έτσι, λέω Δεν θέλω να βγάλουμε φωτογραφίες. Και με ρωτάνε Γιατί;. Κι εγώ απαντώ Θα σας πω γιατί.

Και ξεκινάω αυτή τη μακροσκελή εξήγηση: κάτω στη νότια ακτή της Γαλλίας, στο Σαν Τροπέ, είχα δει έναν τύπο στην παραλία που είχε μια μαϊμού, και πληρώνεις για να βγάλεις φωτογραφία μαζί της. Πραγματικά δεν θέλω να νιώθω σαν εκείνη τη μαϊμού. Και όταν βγάζω μια φωτογραφία μαζί σας, έτσι νιώθω. Δεν είμαι εγώ. Είμαι ξαφνικά κάτι άλλο».

