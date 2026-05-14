Eurovision 2026: Η Antigoni έβαλε φωτιά στη σκηνή κι έκανε την Ευρώπη να χορέψει Jalla

Η 8η κατά σειρά εμφάνιση στον Β' Ημιτελικό της Eurovision άνηκε στην Κύπρο με την Antigoni να γεμίζει φως τη σκηνή του Wiener Stadthalle με την παρουσία της και το «Jalla».

Εμπνευσμένο από την κυπριακή έκφραση «Τζ’ άλλα», το δυναμικό ποπ τραγούδι με τον μεσογειακό χαρακτήρα, συνδυάζοντας παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονους ρυθμούς κατάφερε να αποσπάσει δυνατό χειροκρότημα από τους φαν της eurovision στην αρένα της Βιέννης.

Τη μουσική και τους στίχους συνυπογράφουν οι Χαράλαμπος Καλλονάς, Κόνορ Μάλαλι-Νάιτ, Δημήτρης Νικολάου, Κλέιντι Λούπα, Πάρης Κάλπος και Τρέι Κουά.

Η Αντιγόνη Μπάξτον ντυμένη στα λευκά και πλαισιωμένη από τέσσερις τραγουδίστριες μετέδωσε τη χαρά της στο κοινό με το τσιφτετέλι της, κουνώντας τα μαντίλια στον αέρα.

Λίγα λόγια για την Antigoni

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Βόρειο Λονδίνο, η Αντιγόνη είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με ελληνοκυπριακές ρίζες, η οποία έχει κάνει αίσθηση σε όλο τον κόσμο της μουσικής.

Η Αντιγόνη υπέγραψε εκδοτικό συμβόλαιο σε ηλικία 14 ετών και έκτοτε αναπτύσσει ένα πρωτότυπο στυλ που συνδυάζει άψογα τις πολιτισμικές της ρίζες με το αστικό περιβάλλον. Ο ήχος που προκύπτει αντιπροσωπεύει την κληρονομιά της μέσα από σύγχρονα είδη όπως η ποπ και η χιπ χοπ.

Ο τραγουδιστής έχει καταφέρει να αποκτήσει ένα παγκόσμιο κοινό θαυμαστών. Μια πρόσφατη συνεργασία με τον Ahmed Saad, το El Helwa Zahra , έγινε μεγάλη επιτυχία για το ζευγάρι σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Το 2025, η Αντιγόνη περιόδευσε σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη με τη Μαρίνα Σάττι (Ελλάδα 2024), ενώ παράλληλα συμμετείχε ως support στην Ελένη Φουρέιρα (Κύπρος 2018) στη sold-out συναυλία της στο Λονδίνο λίγο αργότερα.