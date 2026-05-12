Eurovision 2026: Η Κλαυδία υποστήριξε δημόσια τον Akyla μετά τον σάλο αντιδράσεων - «Η σκέψη μου είναι με εσάς»

Τέλος στο σάλο που είχε προκληθεί, μετά από πρόσφατες δηλώσεις της για την φετινή Eurovision, έβαλε η Κλαυδία, η οποία απάντησε πλαγίως στα σχόλια περί μη στήριξης του Akyla.
Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας, που μας έφερε στην 6η θέση, όταν είχε ερωτηθεί για το ποια χώρα θα ήθελε να δει νικήτρια, δεν ανέφερε την ελληνική συμμετοχή και τον Akyla, γεγονός που προκάλεσε έντονο σχολιασμό.
Μέσα από νέο story στο Instagram, η Κλαυδία έστειλε τη στήριξή της στην ελληνική αποστολή της Eurovision, γράφοντας: «Η σκέψη μου είναι με εσάς. Ακύλα μας, Φωκά μας και σε όλη την ελληνική συμμετοχή… Φέρτε το! Can’t wait».
- Survivor: Σοβαρός τραυματισμός παίκτη - Αναστέλλεται η προβολή του ριάλιτι
- Το σχόλιο της Ευγενίας Μανωλίδου για τον «Πυθαγόρα» των Metallica δεν το περιμέναμε
- Χριστίνα Βίδου: Πώς άνοιξε το δελτίο του ΣΚΑΪ στη μετά Κοσιώνη εποχή
- Δημοσκόπηση Alpha: Η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και η τάση για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.