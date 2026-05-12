Μενού

Eurovision 2026: Η Κλαυδία υποστήριξε δημόσια τον Akyla μετά τον σάλο αντιδράσεων - «Η σκέψη μου είναι με εσάς»

Η δημόσια υποστήριξη της Κλαυδίας στον Akyla, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της, που προκάλεσαν σάλο, για το ποια χώρα θα ήθελε να δει νικήτρια στην φετινή Eurovision.

Reader symbol
Newsroom
Η Κλαυδία στον τελικό της Eurovision 2025
Η Κλαυδία στον τελικό της Eurovision 2025 | ΑΠΕ - ΜΠΕ / KEYSTONE
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τέλος στο σάλο που είχε προκληθεί, μετά από πρόσφατες δηλώσεις της για την φετινή Eurovision, έβαλε η Κλαυδία, η οποία απάντησε πλαγίως στα σχόλια περί μη στήριξης του Akyla.

Η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας, που μας έφερε στην 6η θέση, όταν είχε ερωτηθεί για το ποια χώρα θα ήθελε να δει νικήτρια, δεν ανέφερε την ελληνική συμμετοχή και τον Akyla, γεγονός που προκάλεσε έντονο σχολιασμό.

Μέσα από νέο story στο Instagram, η Κλαυδία έστειλε τη στήριξή της στην ελληνική αποστολή της Eurovision, γράφοντας: «Η σκέψη μου είναι με εσάς. Ακύλα μας, Φωκά μας και σε όλη την ελληνική συμμετοχή… Φέρτε το! Can’t wait».

Κλαυδία - Akylas
Instagram / @klavdiaitiz

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΜΟΥΣΙΚΗ