Eurovision 2026 - Α' Ημιτελικός: Τα έσπασε ο Akylas με τη λύρα της Παπαρίζου - Ζητωκραυγές Ferto και χειροκρότημα

Με ενθουσιασμό ο Akylas ανέβηκε το βράδυ της Τρίτης 12/5 στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision με το εκρηκτικό Ferto.

Ντυμένος με τη γνωστή πορτοκαλί αμφίεση και τα ιδιαίτερα γατίσια αυτιά, ο 27χρονος τραγουδιστής πάτησε το start στο δικό του Arcade Game και μετέτρεψε τη σκηνή της Eurovision σε μια game πίστα.

Στον δρόμο του που είχε πολύ τρέξιμο και λίγο βόλτα με πατίνι, ο Akylas συνάντησε τα υπόλοιπα μέλη της ελληνικής αποστολής τους Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρίστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Μακρυπίδη.

Οι μεν πρώτοι συναντήθηκαν με τον Ακύλα μέσα στην ιδιαίτερη κατασκευή με τα δωμάτια που αποτελούσε κεντρικό prop της ελληνικής εμφάνισης, ενώ ο τελευταίος έγινε «λύρα» στα χέρια του τραγουδιστή σε μια αναφορά φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου και στη νίκη της το 2005.

Για το κομμάτι της μπαλάντας ο Ακύλας ανέβηκε ψηλά στέλνοντας το μήνυμα στη μητέρα του, ενώ η ελληνική εμφάνιση έκλεισε με την κορεάτικη καρδιά.

Η ιστορία πίσω από το Ferto

To Ferto είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Η σύνθεση του Ferto ανήκει στους: Akylas, TEO.x3, papatanice, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι: Akylas και Ορφέας Νόνης.

Η σκηνική εμφάνιση

Η σκηνική εμφάνιση του Akyla φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σκηνοθέτη, χορογράφου και θρύλου της Eurovision Φωκά Ευαγγελινού. Μέσα από πληθωρικά visuals, κωμική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεδιπλώνει το «Ferto».

Για τη σκηνική εμφάνιση δούλεψαν:

Χρήστος Μαγκανάς (video artist),

Γιάννης Μουρίκης (set designer),

Γιώργος Τέλλος (light designer),

Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Akyla) και

Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Vocal couch: Παναγιώτης Δήμας

Image Maker: MITCH T

Artist PA: Νικήτας Ματζιάρης.

Το κοστούμι του Akyla έχει σχεδιάσει η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες του ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα και το χαρακτηριστικό σκουφί του είναι χειροποίητο πλεκτό από τον Μπίλλυ Τουφεξή. Τα γυαλιά είναι από τα Οπτικά Παπαθεοδώρου, ενώ τα κουστούμια της Παρθένας Χοροζίδου είναι της σχεδιάστριας Λένας Κατσανίδου.