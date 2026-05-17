Eurovision 2026: Οι 10 χώρες που ψήφισε το κοινό της Ελλάδας - Ποιο φαβορί άφησε εκτός

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά της Eurovision 2026 ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου διάβασαν την κάρτα της ΕΡΤ από τη βαθμολογία του televoting.
Το κοινό της Ελλάδας έδειξε την προτίμησή του στην Antigoni και στο Jalla δίνοντας εκεί τους 12 βαθμούς.
Η νικήτρια Βουλγαρία απέσπασε 10 βαθμούς από το televoting, 8 η Αλβανία, 7 η Ιταλία, 6 η Ρουμανία, 5 το Ισραήλ, 4 η Μολδαβία, 3 η Αυστραλία, 2 η Γαλλία και 1 η Κροατία.
Η Φινλανδία δεν ψηφίστηκε ούτε από το ελληνικό κοινό ούτε από την ελληνική επιτροπή.
Οι βαθμοί του κοινού από την Ελλάδα
- Κύπρος -12
- Βουλγαρία - 10
- Αλβανία - 8
- Ιταλία - 7
- Ρουμανία - 6
- Ισραήλ - 5
- Μολδαβία - 4
- Αυστραλία - 3
- Γαλλία - 2
- Κροατία -1
