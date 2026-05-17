Eurovision 2026: Οι 10 χώρες που ψήφισε το κοινό της Ελλάδας - Ποιο φαβορί άφησε εκτός

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του ελληνικού televoting λίγο πριν ολοκληρωθεί η μετάδοση της Eurovision 2026.

Λία Παππά
Eurovision 2026
Eurovision 2026 | Corinne Cumming/EBU
Λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά της Eurovision 2026 ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου διάβασαν την κάρτα της ΕΡΤ από τη βαθμολογία του televoting.

Το κοινό της Ελλάδας έδειξε την προτίμησή του στην Antigoni και στο Jalla δίνοντας εκεί τους 12 βαθμούς.

Η νικήτρια Βουλγαρία απέσπασε 10 βαθμούς από το televoting, 8 η Αλβανία, 7 η Ιταλία, 6 η Ρουμανία, 5 το Ισραήλ, 4 η Μολδαβία, 3 η Αυστραλία, 2 η Γαλλία και 1 η Κροατία.

Η Φινλανδία δεν ψηφίστηκε ούτε από το ελληνικό κοινό ούτε από την ελληνική επιτροπή

Οι βαθμοί του κοινού από την Ελλάδα

  • Κύπρος -12
  • Βουλγαρία - 10 
  • Αλβανία - 8
  • Ιταλία - 7
  • Ρουμανία - 6
  • Ισραήλ - 5
  • Μολδαβία - 4
  • Αυστραλία - 3
  • Γαλλία - 2
  • Κροατία -1

