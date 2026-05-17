Η Antigoni Buxton, η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη όπου διεξάγεται απόψε (16/5) ο Μεγάλος Τελικός του Διαγωνισμού Τραγουδιού και παρέσυρε το κοινό στους ρυθμούς του Jalla.
Η Κύπρος συμμετείχε στον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης (14/5) με την Antigoni να καταφέρνει να παίρνει το εισιτήριο για τον αποψινό (14/5) Τελικό παρά το εμφανές άγχος της.
Απόψε (16/5) η εντυπωσιακή τραγουδίστρια της Κύπρου έδειξε να το απολαμβάνει πολύ περισσότερο, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των eurofans στο στάδιο.
Αν και το προηγούμενους μήνες, ειδικά όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί το Jalla, η Antigoni κινούνταν πολύ ψηλά στα στοιχήματα μπαίνοντας ακόμα και στο Top-10, το τελευταίο διάστημα, αλλά και μετά τον Β' Ημιτελικό, είχε υποχωρήσει πιο χαμηλά στην κατάταξη.
Ωστόσο, το γεγονός ότι η Κύπρος εμφανίστηκε στην 21η θέση, δηλαδή προς το τέλος του διαγωνιστικού μέρους της βραδιάς, παραδοσιακά θεωρείται ένα ατού όσον αφορά την ψηφοφορία.
Jalla: Το βίντεο με την εμφάνιση της Antigoni στον Τελικό της Eurovision 2026
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το βίντεο με την αποψινή (16/5) εμφάνιση της Antigoni με το Jalla στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας.
- Όταν ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης εξήγησε πώς έμοιαζε η Ωραία Ελένη του Ομήρου
- Eurovision 2026: Ανατροπή στα τελευταία προγνωστικά - Τι θα δείξει απόψε η ΕΡΤ
- Ευάγγελος Λεμπέσης: Ο κοινωνιολόγος που εξήγησε γιατί οι βλάκες συχνά κυβερνούν τον κόσμο
- Ποια Ελλάδα και Ισπανία; Εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες επιλέγουν αυτή τη χώρα για διακοπές, με 15 ευρώ πτήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.