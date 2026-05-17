Eurovision 2026 - Τελικός: Η Antigoni μας παρέσυρε στους ρυθμούς του Jalla - Το βίντεο με την εμφάνιση της Κύπρου

Η Antigoni μας παρέσυρε απόψε (16/5) στον Τελικό της Eurovision 2026 στους ρυθμούς του Jalla. Το βίντεο με την εμφάνιση της Κύπρου.

Eurovision 2026 - Τελικός: Η Antigoni Buxton με το Jalla - Κύπρος | Alma Bengtson/EBU
Η Antigoni Buxton, η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision 2026, ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά στη σκηνή του Wiener Stadthalle στη Βιέννη όπου διεξάγεται απόψε (16/5) ο Μεγάλος Τελικός του Διαγωνισμού Τραγουδιού και παρέσυρε το κοινό στους ρυθμούς του Jalla.

Η Κύπρος συμμετείχε στον Β' Ημιτελικό της Πέμπτης (14/5) με την Antigoni να καταφέρνει να παίρνει το εισιτήριο για τον αποψινό (14/5) Τελικό παρά το εμφανές άγχος της.

Απόψε (16/5) η εντυπωσιακή τραγουδίστρια της Κύπρου έδειξε να το απολαμβάνει πολύ περισσότερο, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των eurofans στο στάδιο. 

Αν και το προηγούμενους μήνες, ειδικά όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί το Jalla, η Antigoni κινούνταν πολύ ψηλά στα στοιχήματα μπαίνοντας ακόμα και στο Top-10, το τελευταίο διάστημα, αλλά και μετά τον Β' Ημιτελικό, είχε υποχωρήσει πιο χαμηλά στην κατάταξη.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Κύπρος εμφανίστηκε στην 21η θέση, δηλαδή προς το τέλος του διαγωνιστικού μέρους της βραδιάς, παραδοσιακά θεωρείται ένα ατού όσον αφορά την ψηφοφορία.

Jalla: Το βίντεο με την εμφάνιση της Antigoni στον Τελικό της Eurovision 2026

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε το βίντεο με την αποψινή (16/5) εμφάνιση της Antigoni με το Jalla στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού της Eurovision 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας.

 

