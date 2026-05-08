Eurovision: Οι Βρετανοί λάτρεψαν τον Akyla - Στιγμιότυπα από την περιοδεία του στο Λονδίνο

Μόλις λίγες ημέρες πριν τη Eurovision 2026, ο Akylas πραγματοποιεί μια σειρά ταξιδιών για να τον γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος.

Στα πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, από την περιοδεία του στο Λονδίνο, φαίνεται να τον έχει λατρέψει το βρετανικό κοινό.

Συγκεκριμένα, στο ντοκουμέντο, φαίνονται οι φανς οι οποίοι τραβούν φωτογραφία, και χαιρετούν τον τραγουδιστή.

Μάλιστα, ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι, η Ελλάδα ανέβηκε και άλλο στα προγνωστικά της Eurovision, κατακτώντας την δεύτερη θέση.