Eurovision: Ο Καναδάς θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού το 2027

Ο Καναδάς θα είναι ανάμεσα στις χώρες που θα διαγωνιστούν το 2027 στους Ημιτελικούς της Eurovision σύμφωνα με ανακοίνωση της EBU. Ο εθνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Καναδά, το CBC/Radio-Canada εντάχθηκε πλήρως στην EBU πριν από λίγες ημέρες και έτσι άνοιξε ο δρόμος για την 71η διοργάνωση της Eurovision.

Ο Καναδάς είναι η πρώτη νέα χώρα που εντάσσεται στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μετά την Αυστραλία το 2015 και θα διαγωνιστεί στους Ημιτελικούς από την πρώτη κιόλας συμμετοχή του, το 2027.

Το CBC/Radio-Canada θα ανακοινώσει αργότερα μέσα στη χρονιά τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής της καναδικής συμμετοχής.

Ο Καναδάς λατρεύει τη Eurovision

Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των Καναδών για τη Eurovision είναι ιδιαίτερα έντονα. Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο, ο Καναδάς βρέθηκε στην πρώτη τριάδα των χωρών στην ψηφοφορία της κατηγορίας «Υπόλοιπος Κόσμος» (Rest of the World).

Παράλληλα, οι Καναδοί συγκαταλέγονταν μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών εισιτηρίων εκτός Ευρώπης, με πολλούς να ταξιδεύουν στη Βιέννη για να παρακολουθήσουν από κοντά τους Ημιτελικούς και τον Μεγάλο Τελικό.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, δήλωσε:

«Αυτή την Ημέρα του Καναδά, καθώς γιορτάζουμε μαζί με τους Καναδούς σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου τον πλούτο και την πολυμορφία της καναδικής κουλτούρας, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι φέρνουμε το μεγαλύτερο ζωντανό μουσικό γεγονός του κόσμου ακόμη πιο κοντά στους Καναδούς.

Η συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που ξεκινά το επόμενο έτος στη Βουλγαρία, θα δώσει τη δυνατότητα στο καναδικό ταλέντο να παρουσιαστεί σε μία από τις πιο ιστορικές μουσικές σκηνές του κόσμου. Παράλληλα, οι φίλοι του διαγωνισμού στον Καναδά θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να ψηφίζουν, όπως κάνουν εδώ και χρόνια, έχοντας πλέον και τη μοναδική συγκίνηση να βλέπουν τη χώρα τους να εκπροσωπείται στη σκηνή της Eurovision.»

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στην EBU, πρόσθεσε:

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε το CBC/Radio-Canada στην οικογένεια της Eurovision. Πρόκειται για ακόμη μία απόδειξη ότι, παρόλο που ο διαγωνισμός γεννήθηκε στην Ευρώπη, συνεχίζει να αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Καναδάς έχει μια περήφανη και αξιομνημόνευτη σχέση με τη Eurovision, καθώς πολλοί Καναδοί καλλιτέχνες έχουν ανέβει στη σκηνή του διαγωνισμού, με κορυφαίο παράδειγμα τη νικήτρια του 1988, Céline Dion, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στο κοινό παγκοσμίως. Τώρα που το CBC/Radio-Canada μπορεί να συμμετέχει ως πλήρες μέλος της EBU, ανυπομονούμε να δούμε τον Καναδά να φέρνει τη δική του φωνή, δημιουργικότητα και ενέργεια στη σκηνή της Eurovision στη Βουλγαρία το 2027.»