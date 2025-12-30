Φοίβος: «Δεν συνεργάστηκα με τη Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Βανδή, δεν το μετανιώνω»

Ο Φοίβος έδωσε συνέντευξη στο vidcast του Daily Kous Kous και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στη Δέσποινα Βανδή με την οποία έγραψαν μουσική ιστορία για 17 ολόκληρα χρόνια, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ξανασυνεργαστούν στο μέλλον.

Μάλιστα, ο συνθέτης των μεγάλων επιτυχιών αναφέρθηκε και στην Άννα Βίσση, εξηγώντας για ποιον λόγο δεν συνεργάστηκε ποτέ μαζί της, αλλά και στον Νίκο Καρβέλα διευκρινίζοντας πως δημοσιεύματα του παρελθόντος που τους ήθελαν στα «μαχαίρια» δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα και η περιβόητη κόντρα τους ήταν «αστικός μύθος».

«Εντάξει, αυτός που γουστάρω πολύ είναι ο Νίκος Καρβέλας. Θα ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι. Το ξέρει, του το έχω πει πει και δεν με πίστευε. Δεν ήμασταν ποτέ στα μαχαίρια με τον Νίκο Καρβέλα. Ήταν αστικός μύθος.

Τον εκτιμώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουν περάσει, με τις παραξενιές του, τις απόψεις του, οκ. Εγώ μουσικά το κρίνω.

Είχαμε συνυπάρξει πριν από πολλά χρόνια όταν είχα ενορχηστρώσει κάποια τραγούδια του τότε που η Άννα επρόκειτο να πάει στο εξωτερικό να κάνει την προσπάθεια της για έξω και είχα ενορχηστρώσει δύο ή τρία τραγούδια του και δύο δικά μου που ήταν τα demo που πήγε η Άννα έξω», είπε αρχικά ο Φοίβος.

Όσον αφορά την «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ, ο ίδιος εξήγησε ότι ένιωθε πως αν συνεργαζόταν μαζί της θα ήταν σα να προδίδει τη Δέσποινα Βανδή, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η Άννα Βίσση για εμένα είναι ό,τι καλύτερο στο είδος της. Δεν υπάρχει αυτή η τραγουδίστρια και η καλλιτέχνιδα. Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση, γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή. Δεν το μετανιώνω».

Τέλος, ο Φοίβος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξανασυνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση:

«Γιατί όχι; Με τη Δέσποινα είχαμε την πιο μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Ήμασταν κανονικό ανδρόγυνο καλλιτεχνικά. 17 συναπτά έτη ήμασταν μαζί οπότε πιστεύω ότι είμαι μολυσμένος από "Δεσποινίλα". Έχει περάσει πλέον μέσα στο DNA μου.

Εννοείται ότι τα περισσότερα κομμάτια που έφτιαξα μέσα στον κορονοϊό θα ήταν για τη Δέσποινα ασυνείδητα, εκτός του ότι μπορεί να πει τα πάντα. Έχει πολλά τραγούδια για τη Δέσποινα».