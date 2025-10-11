«Άρρωστος» Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο «κυρ Αλέκος με το πράσινο γιλέκο» του Ζαμπέτα

Πολλά από τα τραγούδια που έχει γράψει ή/και τραγουδήσει ο Γιώργος Ζαμπέτας, είναι προσωποκεντρικά. Έχουν έναν βασικό ήρωα και γύρω του χτίζεται η ιστορία. Χαρακτηριστική περίπτωση το που «Πού 'σαι θανάση» που όπως έχουμε γράψει παλιότερα, ο στιχουργός του, ο θρυλικός «Τσάντας» πιθανότατα δεν αναφερόταν σε πραγματικό πρόσωπο.

Αντίθετα, δεδομενα, αναφέρεται σε πραγματικό πρόσωπο, μία άλλη επιτυχία των Χαράλαμπου Βασιλειάδη (Τσάντας) και Γιώργου Ζαμπέτα. Πρόκειται για το τραγούδι «Ο κυρ Αλέκος», εκείνον «απ' το Βοτανικό» και «με το πράσινο γελέκο».

Ποιος είναι ο «κυρ Αλέκος»

Ποιος ήταν λοιπόν ο «κυρ Αλέκος» που αναφέρεται τόσο γλαφυρά στο τραγούδι; Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Μοσχολιό, τον πατέρα της αείμνηστης κορυφαίας τραγουδίστριας, Βίκυς Μοσχολιού!

Την επιβεβαίωση έκαναν πρόσφατα οι δύο κόρες της τραγουδίστριας, Ράνια & Ευαγγελία Δομάζου-Μοσχολιού, αναρτώντας στα social media μία φωτογραφία της μητέρας τους με τον παππού τους.

«Η μητέρα μας Βίκυ Μοσχολιού με τον λατρευτό της πατέρα Αλέξανδρο Μοσχολιό. Εάν ο αγαπημένος της «πατερούλης» όπως πάντα τον έλεγε, δεν είχε δώσει την έγκριση του για να ασχοληθεί η μητέρα μας με τα καλλιτεχνικά, εκείνη δεν θα το είχε κάνει ποτέ. Τον αγαπούσε, τον σεβόταν, του είχε αδυναμία. Εκείνος της χάρισε την αγάπη του για τη μουσική.

Τραγουδούσε σωστά, άκουγε ρεμπέτικα και πάντα Ελληνική μουσική παρέα με το γραμμόφωνο του. Ήταν γλεντζές, ντόμπρος, οικογενειάρχης, ηθικός, δούλευε στην λαχαναγορά στο Βοτανικό καθώς γεννήθηκε και μεγάλωσε και την οικογένειά του στον Κεραμεικό στου Ψυρρή. Γι’αυτόν έγραψε ο Γιώργος Ζαμπέτας το τραγούδι "κυρ Αλέκο με το πράσινο γιλέκο από τον Βοτανικό"» έγραψαν χαρακτηριστικά, δίνοντας ταυτότητα στον «κυρ Αλέκο» του τραγουδιού.

«Άρρωστος Παναθηναϊκός»

Έδωσαν ωστόσο και άλλες πληροφορίες. «Εκείνος ήταν "άρρωστος" με τον Παναθηναϊκό καθώς γέννημα θρέμμα Αθηναίος. Αυτά τα προσωπικά του στοιχεία ήταν οι βάσεις για την δικιά της προσωπικότητα. Για να τον τιμήσει δεν άλλαξε ποτέ το επίθετο της για να προωθηθεί με ένα άλλο καλλιτεχνικό όνομα. Η Βίκυ Μοσχολιού ήταν η κόρη του Αλέξανδρου Μοσχολιού» σημείωσαν....

Κυρ Αλέκος: Οι στίχοι του τραγουδιού

Κύρ' Αλέκο απ' το Βοτανικό,

βάστα δυο κουβέντες να σου πω.

Κύρ' Αλέκο, κύρ' Αλέκο

με το πράσινο γελέκο,

κύρ' Αλέκο, κύρ' Αλέκο

με το πράσινο γελέκο.

Μια γυναίκα αγαπώ κι εγώ

που 'ναι μέσα στο Βοτανικό.

Κάθεται στη γειτονιά σου,

πέντε πόρτες δεξιά σου,

κύρ' Αλέκο, κύρ' Αλέκο

με το πράσινο γελέκο.

Κύρ' Αλέκο, τώρα να χαρείς,

έλα βοήθησέ με όσο μπορείς.

Βοήθησέ με να την πάρω

να σε κάνω και κουμπάρο,

κύρ' Αλέκο, κύρ' Αλέκο

με το πράσινο γελέκο.

