Γιατί ο καινούργιος δίσκος της Τέιλορ Σουίφτ έχει φάει τόσο θάψιμο από τους fans της

Οι φανς της Τέιλορ Σούιφτ δεν είναι απλοί φανς. Και όχι άδικα εδώ που τα λέμε. Η ίδια έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει ένα άτυπο cult γύρω από το όνομά της. Κάθε της άλμπουμ έχει μια ασύλληπτη δυναμική στα charts ενώ το τελευταίο της tour έσπασε ρεκόρ που θα ζήλευαν και οι Beatles.

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύγχρονο είδωλο της ποπ μουσικής που ναι μεν μια πρώτη ανάγνωση στέκεται σε αυτό αλλά το πράγμα είναι πιο βαθύ. Οι στίχοι της, η μουσική της και το ταλέντο της είναι η κινητήριος δύναμη των Swifties. Λογικό. Το τελευταίο της άλμπουμ όμως με τίτλο «The Life of a Showgirl» έχει κάνει ακόμη και τους πιο σκληροπυρηνικούς φανς να…κοιταχτούν μεταξύ τους με μια κάποια περιέργεια. Περιέργεια στην καλύτερη.

Πριν ακόμη το άλμπουμ βγει στη δημοσιότητα, η ομάδα της Σούιφτ είχε ξεκινήσει μια τεράστια εκστρατεία προώθησης που παρουσίασε το νέο της δημιούργημα ως ένα από τα καλύτερα, ίσως και το καλύτερό της. Οι προσδοκίες όλων είχαν φτάσει στα ύψη.

Με το άκουσμα των περισσότερων τραγουδιών, η λέξη «άβολο» έρχεται στο μυαλό. Ήρθε στο μυαλό αρκετών, σίγουρα. Σε έναν στίχο που (λογικά) αναφέρεται στον μελλοντικό της σύζυγο, περιγράφει πως η αγάπη του έγινε το κλειδί για να ανοίξει τους μηρούς της. Οκ, αυτό δεν είναι καθόλου κακό.

Δεν είναι μονοπώλιο των ανδρών καλλιτεχνών να γράφουν στίχους γύρω από το σεξ. Άλλωστε, το κάνουν με μεγάλη επιτυχία η Sabrina Carpenter, η Cardi B και όχι μόνο. Άγαρμπο ενδεχομένως ναι, κακό σίγουρα όχι.

Όμως, οι περισσότεροι φανς έχουν ανατραφεί με ένα διαφορετικό ύφος τόσο στους στίχους όσο και στην μουσική. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο στυλ που στο εν λόγω άλμπουμ λείπει. Κι αυτό δεν είναι κακό. Για εκείνους όμως που είχαν συνηθίσει αλλιώς, είναι αρκετά κακό.

Υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να δικαιολογήσουν το νέο άλμπουμ ως μια σάτιρα για τις προσδοκίες που έχει ο κόσμος γύρω από την δουλειά της Τέιλορ Σουίφτ. Είναι αμφίβολο αν κάτι τέτοιο ισχύει.

Υπάρχουν κι άλλοι που θεωρούν ότι είναι απλώς ένα κακό άλμπουμ. Κι υπάρχουν κι εκείνοι που τους αρέσει αυτό το διαφορετικό ύφος που είναι πότε «πικάντικο» και πότε άβολο. Τέλος, υπάρχουν κι εκείνοι που μάλλον χαιρέκακα, νομίζουν πως η αντίληψή τους πως η Σουίφτ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο καλλιτεχνικά, επιβεβαιώθηκε.

Σίγουρα, κατάφερε για μια ακόμη φορά (επάξια) να είναι στο επίκεντρο της προσοχής, εκείνων που την λατρεύουν, κι εκείνων που λατρεύουν να την μισούν.