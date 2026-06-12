Γιώργος Χρυσοστόμου: Η άγνωστη εμφάνιση σε βιντεοκλίπ του Πασχάλη Τερζή - Με ποιο μοντέλο συμπρωταγωνιστούσε

Την εποχή που η ελληνική δισκογραφία κρατούσε ακόμα δεν ήταν λίγοι οι ηθοποιοί ή γνωστά μοντέλα της εποχής που συμμετείχαν στα βιντεοκλίπ των τραγουδιών. Από αυτή τη «μόδα» όπως την έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος, δεν είχε ξεφύγει ούτε ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

Ήταν ακόμα φοιτητής στην Ανώτερη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος όταν ανέλαβε την πρώτη του επαγγελματική δουλειά ως ηθοποιός και έπαιξε στο βιντεοκλίπ του Πασχάλη Τερζή «Φαντάσου».

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«Η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά ήταν σε ένα βιντεοκλίπ του Πασχάλη Τερζή, τότε που ήταν μόδα να κάνουμε οι ηθοποιοί βίντεοκλίπ. Ήμουν στο δεύτερο έτος της δραματικής σχολής κι έκανα το βίντεοκλίπ για το κομμάτι Φαντάσου του Πασχάλη Τερζή. Σε αυτό ήμουν εγώ κι η Ιωάννα Λίλη», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Youtube Channel της Μαρίας Σολωμού.

Το 2001 που γυρίστηκε το βιντεοκλίπ στη Θεσσαλονίκη, η Ιωάννα Λίλη ήταν το απόλυτο sex symbol και είχε μόλις κερδίσει τον τίτλο Playmate.

Πάντως ο Γιώργος Χρυσοστόμου είχε εμπλακεί και νωρίτερα με τον χώρο της showbiz, την εποχή που βρισκόταν ακόμα στη γενέτειρά του, τη Ρόδο. Τότε οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές συνήθιζαν να εκπέμπουν από νησιά τις τελευταίους ημέρες της σεζόν. Ο «Πρωινός Καφές» είχε βρεθεί στη Ρόδο και εντόπισαν τον Γιώργο Χρυσοστόμου ο οποίος ήταν 16 χρονών να δουλεύει σε μπαρ... και κάπως έτσι τον έκαναν μοντέλο.

«Ξυπόλητος στο καυτό τσιμέντο με παντελόνι, γυαλί, ζελέ στο μαλλί, σακάκι και γυμνός από εμένα. Το έκανα γιατί ήταν 80.000 δραχμές», παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids.