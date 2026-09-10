Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβλήθηκαν δύο συναυλίες μετά τον θάνατό του

Ο απροσδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη οδήγησε τον Νίκο Οικονομόπουλο και τον Θοδωρή Φέρρη να τροποποιήσουν το πρόγραμμα των προγραμματισμένων συναυλιών τους, λίγες ώρες μετά την είδηση της απώλειας του τραγουδιστή.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου ότι η συναυλία του στο Θέατρο Πέτρας, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, αναβάλλεται.

Η ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη | instagram/nikos_oikonomopoylos_official

Η εμφάνιση μεταφέρθηκε για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί παραμένουν σε ισχύ. Ο τραγουδιστής εξήγησε πως η απόφαση ελήφθη λόγω του πένθους για τον αιφνίδιο θάνατο του φίλου και συναδέλφου του, Γιώργου Μαζωνάκη.

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήριά σας παραμένουν έγκυρα».

Στις 24 Σεπτεμβρίου η συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στη Λάρισα

Αλλαγή στο πρόγραμμα ανακοίνωσε την ίδια ημέρα και ο Θοδωρής Φέρρης. Η συναυλία του στη Λάρισα, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην AEL FC Arena, μεταφέρθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Φέρρη | instagram/thodorisferris

Η συγκεκριμένη εμφάνιση επρόκειτο να αποτελέσει την τελευταία στάση της καλοκαιρινής περιοδείας του, η οποία πραγματοποιήθηκε με sold out συναυλίες.

Ο Θοδωρής Φέρρης ενημέρωσε το κοινό του μέσω των social media, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Panik Live Productions.

Στο μήνυμά του αναφέρει: «Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στη Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena). Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο…»

Οι δύο συναυλίες ήταν προγραμματισμένες για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και τελικά μεταφέρθηκαν σε μεταγενέστερες ημερομηνίες.