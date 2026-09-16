Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση της εταιρείας που είχε αναλάβει την επετειακή συναυλία του - Τι αποφάσισαν

Δύο μέρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεγάλη επετειακή συναυλία του τραγουδιστή για τα 33 του χρόνια στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη ανακοίνωσε οριστικά την ακύρωσή της.

Τις προηγούμενες ημέρες είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο η συναυλία να πραγματοποιηθεί ως αφιέρωμα στη μνήμη του τραγουδιστή, ωστόσο σύμφωνα με την ανακοίνωση για να γίνει σωστά κάτι τέτοιο θα χρειαστεί χρόνος και φροντίδα.

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«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η Live2 Entertainment ανακοινώνει την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα «33 Χρόνια» στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας.

Η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της More, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Γιώργο μας», αναφερόταν στην ανακοίνωση.