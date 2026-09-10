Γιώργος Μαζωνάκης: «Σας αγαπώ» - Η συγκίνηση στην τελευταία συναυλία του και η ατάκα για την οικογένεια

Μεταξύ των αμέτρητων βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα social media από χθες (9/9) το απόγευμα από τη στιγμή που έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, είναι και ένα σύντομο απόσπασμα από την τελευταία του συναυλία όπου ο ίδιος ήταν συναισθηματικά φορτισμένος.

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Στις 10 Ιουνίου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και μεταξύ άλλων είχε ερμηνεύσει το τραγούδι «Παράξενο Με Μένα», πλαισιωμένος από τους μουσικούς του.

«Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, αυτοί που έχετε οικογένεια, αυτοί που δεν έχετε οικογένεια, είναι το ίδιο πράγμα, σας αγαπώ», είχε πει εμφανώς συγκινημένος ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο οποίος στη συνέχεια κάλυψε με το χέρι του το πρόσωπό του προτού κατέβει από τη σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν προγραμματισμένο να κάνει μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνοπόλη στην Αθήνα όπου θα γιόρταζε τα 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι, αλλά δυστυχώς αυτό δεν θα συμβεί ποτέ.