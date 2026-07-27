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Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι και υποκλίθηκε στον Βασίλη Σαλέα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το «Απορώ» σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα με τον Βασίλη Σαλέα να τον συνοδεύει στο κλαρίνο.

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Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μια έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν την Κυριακή (26/7) το βράδυ σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, αφού ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όταν η Χαρά Βέρα είπε στο κοινό ότι μαζί τους είναι και ο δημοφιλής τραγουδιστής, οι θεατές του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή και του ζητούσαν να ανέβει στη σκηνή.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν τους χάλασε χατίρι και ερμήνευσε το τραγούδι «Απορώ» με τον Βασίλη Σαλέα να τον συνοδεύει με το κλαρίνο, σε μια πραγματικά ξεχωριστή μουσική συνάντηση

@lamiareport.gr Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr #mazwnakis #news #panigiri #kamena ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής υποκλίθηκε στον Βασίλη Σαλέα, θέλοντας να του εκφράσει τον θαυμασμό και τον σεβασμό του για όσα έχει προσφέρει με αποτέλεσμα ο κόσμος να τον χειροκροτάει ακόμα περισσότερο.

Το βίντεο ανέβηκε στη σελίδα του lamiareport στο TikTok, με τη λεζάντα να αναφέρει:

«Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το "Απορώ" και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα!

Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι».

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