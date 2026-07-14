Μαζωνάκης για Ρέμο: «Ενοχλήθηκα με αυτό που είπε - Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην εκπομπή «Τετ-α-Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, δεν έκρυψε πως έχει ενοχληθεί από τις δηλώσεις που είχε κάνει για εκείνον ο Αντώνης Ρέμος, πέρα από όσα είπε για τη διαμάχη με την οικογένειά του, αλλά και την καταγγελία σε βάρος του από τον Στέφανο Παπαδόπουλο.

Όσον αφορά τον Αντώνη Ρέμο, αλλά και γενικότερα συναδέλφους του που έκαναν δηλώσεις την περίοδο που τα μέσα ασχολούνταν με τα δύο αυτά θέματα και που τον ενόχλησαν ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε:

«Ναι, βέβαια με ενόχλησαν κάποιες συμπεριφορές. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κράτησαν μια στάση ουδέτερη, ότι… δεν ξέρω αν το έκανε! Δεν ήξεραν τι συνέβαινε στην οικογένεια, αλλά παρόλ' αυτά είχαν άποψη».

«Επίσης με ενόχλησαν πρόσωπα, τα οποία είχα "βοηθήσει" εγώ αν και πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν, εσύ είσαι απλώς το αίτιο.

Λέγανε ο Μαζωνάκης πέρασε μια περιπέτεια, αλλά δεν ξέρω πώς τα μπαλώνει και πώς το κάνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να ακούγεται τέτοιο πράγμα; Η αλήθεια είναι αυτή, που πήρε όλος ο κόσμος το μέρος μου, όχι το μέρος μου, το μέρος του δικαίου.

Δεν μπορεί να το λέει κάποιος αυτό σαν να υπάρχει στρατηγική ή δόλος», τόνισε ο γνωστός τραγουδιστής.

«Ενοχλήθηκα με αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι. Από πού κι ως πού; Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του.

Δεν γίνεται εγώ να καπνίζω 15 πακέτα την ημέρα και να σου λέω εσένα να κόψεις το τσιγάρο.

Και επίσης ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα στη ζωή του; Τι είναι τα σκοτάδια; Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα», επεσήμανε ο Γιώργοε Μαζωνάκης στο 32':30" του παραπάνω βίντεο.