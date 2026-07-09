Γιώργος Σαμπάνης: Tο πρωτότυπο video με τη συμμετοχή του κόσμου για το «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα»

Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το music video της νέας του επιτυχίας «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα», ένα κινηματογραφικής αισθητικής έργο με πρωτότυπη σκηνοθετική προσέγγιση που μετατρέπει την πόλη σε σκηνή και τους ανθρώπους σε μέρος της ιστορίας.



Το «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα» οπτικοποιείται σε πραγματικούς αστικούς χώρους, όπου η καθημερινότητα συναντά απρόσμενα την τέχνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης εμφανίζεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, με μια κινητή σκηνή που στήνεται μπροστά στα μάτια των περαστικών, δημιουργώντας μια αυθεντική εμπειρία που καταργεί τα όρια ανάμεσα στην παράσταση και την πραγματική ζωή.



Σύγχρονο, ζωντανό και αυθεντικό, το music video συνδυάζει την αφήγηση μιας ερωτικής ιστορίας με τη φυσική αλληλεπίδραση του Γιώργου Σαμπάνη και των ανθρώπων, οι οποίοι γίνονται κομμάτι της εικόνας. Τη σκηνοθεσία έκαναν ο Άλεξ Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.



Το «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, στίχους της Ελεάνας Βραχάλη και παραγωγή του Soumka, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες εβδομάδες και έγινε αμέσως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κοινού. Μεταξύ άλλων, κατέκτησε το no1 στο Viral Greece του Shazam και υψηλές θέσεις στο Τop50 του Spotify, ενώ αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο TikTok.

Με την κυκλοφορία του music video ο Γιώργος Σαμπάνης «ντύνει» μουσικά το καλοκαίρι, ενώ θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας σεζόν με μία μεγάλη συναρπαστική συναυλία, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας. Για εισιτήρια, πατήστε εδώ.

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