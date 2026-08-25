Χάρης Βαρθακούρης για Δημήτρη Κόκοτα: «Δεν θα πω αντίο – Μέχρι να ξαναβρεθούμε»

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε ο Χάρης Βαρθακούρης τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών. Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούσαν στενή φιλία επί σειρά ετών, έχοντας μοιραστεί πολλές κοινές εμπειρίες τόσο πάνω στη σκηνή όσο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στην ανάρτησή του, ο Χάρης Βαρθακούρης θυμήθηκε μεταξύ άλλων τα ταξίδια που είχαν πραγματοποιήσει μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τον Στέλιο Διονυσίου σε διάφορες χώρες, όπου εμφανίζονταν μπροστά στους Έλληνες της ομογένειας.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως, παρότι εδώ και καιρό γνώριζε ότι θα μπορούσε να έρθει η δυσάρεστη αυτή στιγμή, η είδηση του θανάτου του φίλου του τον βρήκε τελικά απροετοίμαστο.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει “σωστός” τρόπος να αποχαιρετήσεις έναν φίλο. Δυστυχώς η είδηση που εδώ και πολύ καιρό απευχόμουν, έφτασε μόλις στα αυτιά μου», έγραψε αρχικά, σημειώνοντας πως άλλο είναι να γνωρίζεις ότι μπορεί να χάσεις έναν άνθρωπο και άλλο να συνειδητοποιείς ότι δεν θα τον δεις και δεν θα γελάσεις ξανά μαζί του.

Ο Χάρης Βαρθακούρης αναφέρθηκε στη συνέχεια στις στιγμές που έζησαν μαζί, επιλέγοντας να κρατήσει στη μνήμη του τον Δημήτρη Κόκοτα μέσα από τα ταξίδια, τις «τρέλες» και τα γέλια που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ίσως το σημαντικότερο αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του είναι να υπάρχουν εκείνοι που θα συνεχίσουν να χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμη και με βουρκωμένα μάτια.

Κλείνοντας το μήνυμά του, απέφυγε να πει το οριστικό «αντίο» στον φίλο του: «Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δεν θα πω “αντίο”. Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε».