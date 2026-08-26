Η άγνωστη επιστολή της Ντόλι Πάρτον στον Eminem: «Πάντα ένιωθα μια ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου»

Ο Eminem αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο την Ντόλι Πάρτον, η οποία πέθανε σε ηλικία 80 ετών, δημοσιεύοντας μία άγνωστη μέχρι σήμερα επιστολή που του είχε στείλει η ίδια πριν από μερικά χρόνια.

Μετά την είδηση του θανάτου της σπουδαίας μορφής της country μουσικής, καλλιτέχνες από ολόκληρο τον κόσμο μοιράστηκαν μηνύματα και αναμνήσεις από την Πάρτον. Ανάμεσά τους ήταν και ο Eminem, παρότι, όπως αποκάλυψε, οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά.

Ο ράπερ δημοσίευσε την επιστολή που είχε λάβει από την Πάρτον μετά την κοινή ένταξή τους στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022.

«Πάντα ένιωθα μια ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου»

Στην επιστολή της, η Ντόλι Πάρτον εξήρε την εμφάνιση του Eminem στην τελετή, χαρακτηρίζοντάς τον κορυφαίο στο rap.

Παράλληλα, του αποκάλυψε ότι αισθανόταν πάντα μία «ανεξήγητη σύνδεση» μαζί του, σαν να τον γνώριζε με κάποιον τρόπο, παρά το γεγονός ότι οι δυο τους δεν είχαν συναντηθεί.

Η Πάρτον ήθελε να τον γνωρίσει στην τελετή του Rock & Roll Hall of Fame, ωστόσο μέσα στην αναστάτωση της βραδιάς δεν τα κατάφερε. Μάλιστα, του εξομολογήθηκε με χιούμορ ότι δεν ήταν ιδιαίτερα λάτρης τέτοιων εκδηλώσεων.

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Στο τέλος της επιστολής εξέφραζε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, ενώ τον προέτρεπε να συνεχίσει αυτό που κάνει.

Του έγραφε ακόμη πως, όσο περίπλοκος κι αν είναι ο κόσμος του, είναι ξεχωριστός και καταφέρνει να αγγίζει τους ανθρώπους με τρόπους που πιθανότατα ούτε ο ίδιος αντιλαμβάνεται.

Η επιστολή έκλεινε με την υπογραφή: «Με αγάπη και σεβασμό, Dolly Parton».

Το αντίο του Eminem

Ο Eminem συνόδευσε τη δημοσίευση της επιστολής με ένα προσωπικό μήνυμα για την Ντόλι Πάρτον, εξηγώντας πόσο σημαντική προσωπικότητα υπήρξε ακόμη και για ένα παιδί που μεγάλωσε ακούγοντας κυρίως rap.

«Ακόμη και για ένα παιδί που άκουγε κυρίως rap μουσική, ήταν ένα είδωλο. Μια σούπερ σταρ με όλη τη σημασία της λέξης», έγραψε, ευχαριστώντας την για την επιστολή που του είχε στείλει.