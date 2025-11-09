Η εξήγηση για την απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του Κίλι

Στην αποκάλυψη, για τον λόγο που δεν παρέστη στη Ριτσώνα, στην τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του Κίλι, ο Νότης Σφακιανάκης, προέβη η εκπομπή του Open «Ραντεβού το ΣΚ»,

Συγγενείς και στενοί φίλοι αποχαιρέτησαν το Σάββατο (8/11) την Κίλι Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών. Απόντας ήταν ο Νότης Σφακιανάκης, ωστόσο σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ υπήρχαν σοβαροί λόγοι.

Ο καλλιτέχνης δεν κατάφερε να παρευρεθεί για λόγους υγείας καθώς όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά: «Ο Νότης δεν ήταν εκεί γιατί αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του και δεν μπορούσε να μετακινηθεί».

Η δημοσιογράφος της εκπομπής μάλιστα περιέγραψε τη συγκίνηση που επικρατούσε στην τελετή, με φίλες της Κίλι να μιλούν για εκείνη με δάκρυα στα μάτια.

