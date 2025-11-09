Μενού

Η εξήγηση για την απουσία του Νότη Σφακιανάκη από την τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του Κίλι

Ο καλλιτέχνης δεν κατάφερε να παρευρεθεί για λόγους υγείας.

Νότης Σφακιανάκης Κίλι
Ο Νότης Σφακιανάκης με τη σύζυγό του, Κίλι | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Στην αποκάλυψη, για τον λόγο που δεν παρέστη στη Ριτσώνα, στην τελετή αποτέφρωσης της συζύγου του Κίλι, ο Νότης Σφακιανάκης, προέβη η εκπομπή του Open «Ραντεβού το ΣΚ», 

Συγγενείς και στενοί φίλοι αποχαιρέτησαν το Σάββατο (8/11) την Κίλι Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου σε ηλικία 62 ετών. Απόντας ήταν ο Νότης Σφακιανάκης, ωστόσο σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ υπήρχαν σοβαροί λόγοι.

Ο καλλιτέχνης δεν κατάφερε να παρευρεθεί για λόγους υγείας καθώς όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά: «Ο Νότης δεν ήταν εκεί γιατί αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα με τη μέση του και δεν μπορούσε να μετακινηθεί». 

Η δημοσιογράφος της εκπομπής μάλιστα περιέγραψε τη συγκίνηση που επικρατούσε στην τελετή, με φίλες της Κίλι να μιλούν για εκείνη με δάκρυα στα μάτια.

