Η ιστορία της ζωής της Ντόλι Πάρτον μέσα από έξι εμβληματικά τραγούδια της

Η σπουδαία και αγαπημένη Αμερικανίδα τραγουδοποιός, Ντόλι Πάρτον, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών, ήταν γνωστή ως η Βασίλισσα της Κάντρι και όχι αδίκως.

Μεγαλωμένη στο Τενεσί των ΗΠΑ, η Ντόλι απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με τραγούδια που έγιναν κάτι παραπάνω από επιτυχίες, στα οποία κατάφερε να φέρει κοντά την κάντρι με την ποπ μουσική.

Τα τραγούδια της μιλούσαν για βαθιά ζητήματα που την απασχολούσαν σχετικά με την φτώχεια, την αγάπη και την απώλεια, καθώς και την ενδυνάμωση των γυναικών και την πνευματικότητα.

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Μετά τον θάνατο της Πάρτον, ακολουθεί μια αναδρομή στις στιγμές-σταθμούς της ζωής της μέσα από έξι εμβληματικά τραγούδια της.

Coat of Many Colors

Ας ξεκινήσουμε με το προσωπικό αγαπημένο της Ντόλι, το ακουστικό κάντρι-φολκ τραγούδι της του 1971, Coat of Many Colors.

Το αυτοβιογραφικό κομμάτι, από το ομώνυμο άλμπουμ, αφηγείται την συγκινητική ιστορία για το πώς ενώ μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, ως ένα από τα 12 αδέρφια, ήταν πλούσια στην αγάπη.

Στο βιβλίο της, Songteller: My Life in Lyrics, η Parton το περιέγραψε ως μια «μικρή ιστορία» που καλύπτει «έναν κόσμο πραγμάτων», με αναφορές στον εκφοβισμό, την αποδοχή, την αγάπη και την στήριξη από τους γονείς.

Οι στίχοι λένε: «Τώρα ξέρω ότι δεν είχαμε χρήματα, αλλά ήμουν όσο πλούσια μπορούσα / Με το παλτό μου από πολλά χρώματα που μου έφτιαξε η μαμά μου».

Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως η Shania Twain και η Eva Cassidy, και το περιοδικό Rolling Stone το κατέταξε στη δεύτερη θέση στη λίστα με τα 50 κορυφαία τραγούδια της Parton.

Jolene

Η Πάρτον έγραψε πολλά τραγούδια για όλες τις διαφορετικές φάσης του γάμου της με τον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, ο οποίος διατηρούσε μια επιχείρηση στο Νάσβιλ.

Το γεγονός αυτό, όπως περιγράφει στους στίχους του Jolene, την φόβιζε ότι μπορεί να τον χάσει, καθώς ένιωθε απειλή από μια κοκκινομάλλα υπάλληλο τράπεζας που τον είχε φλερτάρει νωρίς στον γάμο τους.

Αντί να χύνει δάκρυα ή να διψάει για εκδίκηση, ακούμε την πρωταγωνίστρια στο τραγούδι να παρακαλεί την ερωμένη να μην της «κλέψει τον άνδρα της».

I Will Always Love You

Παρά τον ρομαντικό τίτλο, αυτό το τραγούδι του 1974 είναι στην πραγματικότητα η Ντόλι που ζητά τρυφερά από τον μουσικό της μέντορα, Porter Wagoner, να την αφήσει να φύγει και να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

Η Πάρτον ήταν 21 ετών όταν εντάχθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του Wagoner. Κυκλοφόρησαν μια σειρά από ντουέτα και έκαναν περιοδείες μαζί, κάνοντας τους θαυμαστές να πιστεύουν ότι θα έκαναν καριέρα μαζί.

Ωστόσο είχαν μια περίπλοκη σχέση, με την Parton να γράφει αργότερα σε ένα άλλο βιβλίο, ότι ένιωθε ότι ο Wagoner έβλεπε την άνοδό της ως «απειλή».

Light of a Clear Blue Morning

Με τη νεοαποκτηθείσα επαγγελματική ελευθερία της Parton ήρθε μαζί μια ανανεωμένη αίσθηση ελπίδας και αισιοδοξίας, όπως επιβεβαιώνεται στο κομμάτι της του 1977, Light of a Clear Blue Morning.

Θυμήθηκε να φεύγει από το γραφείο του Wagoner μετά τον μουσικό τους χωρισμό και να οδηγεί σπίτι μέσα σε μια καταιγίδα, μέχρι που τα σύννεφα διαλύθηκαν, δίνοντας τη θέση τους στο φως του ήλιου και σε μια ιδέα για ένα άλλο νέο τραγούδι.

Η Parton - της οποίας οι πρώτες εμφανίσεις ήταν στην εκκλησία ως παιδί - το αποκαλούσε «τραγούδι της απελευθέρωσης», βοηθώντας την στο δρόμο της προς την επιτυχία.

9 To 5

Αυτο το «προκλητικό» για την εποχή τραγούδι αποτελεί ύμνος για την ενδυνάμωση των γυναικών και άλλαξε την τροχιά της καριέρας της.

Ενώ ήταν ήδη καθιερωμένη τραγουδίστρια, το 9 To 5 έφερε την Πάρτον στην mainstream ποπ κουλτούρα στην δεκαετία των 80s.

Αφηγείται την ιστορία τριών εργαζόμενων γυναικών που ζουν τις φαντασιώσεις τους να εκδικηθούν και να ανατρέψουν τον φανατικό προϊστάμενο της εταιρείας τους.

Islands in the Stream

Η Ντόλι ηχογράφησε αυτή την επιτυχία με τον επίσης Αμερικανό σταρ της κάντρι Kenny Rogers ως το κύριο single για το άλμπουμ του του 1983, Eyes That See in the Dark.

Το τραγούδι που μιλάει για την πραγματική αγάπη πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και έφτασε στην κορυφή τόσο των κάντρι, όσο και των ποπ charts ταυτόχρονα.

Η ερμηνεία των Parton και Rogers αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ντουέτα κάντρι-ποπ όλων των εποχών και ένα κλασικό του είδους.