Iron Maiden: «Show you the gates to ΟΑΚΑ» - Η στιγμή που ανοίγουν οι πύλες για τη μεγάλη συναυλία

Λίγο πριν τις 17:00 άνοιξαν οι πύλες του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden. Εκατοντάδες φανατικοί θαυμαστές τους είχαν στηθεί στην ουρά από το πρωί και περίμεναν να μπουν πρώτοι για να πιάσουν θέση, κοντά στη σκηνή και τα είδωλά τους.

Η διοργανώτρια αρχή του πολυαναμενόμενου event, High Priority, δίνει αναλυτικές οδηγίες για το πώς να φτάσουν οι έχοντες εισιτήριο στο ΟΑΚΑ, αλλά και προειδοποιεί για την πιθανότητα βροχών.

Συναυλία Iron Maiden: Όσα πρέπει να ξέρετε

«Σε περίπτωση που οι Iron Maiden φέρουν μαζί τους τον βρετανικό καιρό το Σάββατο, έχετε μαζί τα αδιάβροχά σας, όχι τις ομπρέλες σας. Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπονται ομπρέλες οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και τσάντες ή σακίδια μεγαλύτερα από Α4 (21cm x 30cm)» αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση προς τους θεατές.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων Αρένας, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.

Για τους κατοίκους εισιτηρίων ΑμεΑ έχει προβλεφθεί ειδικό voucher στάθμευσης μέσω της Πύλης Β για όλους τους κατόχους εισιτηρίων ΑμεΑ, αρκεί να υπάρξει ενημέρωση των διοργανωτών.

Για όσους επιλέξουν να προσέλθουν με μέσα μαζικής μεταφοράς (Σταθμός «Ειρήνη»), έχει οριστεί σημείο συνάντησης (Meeting Point – βλ. χάρτη) δίπλα στο Box Office (πλησίον εισόδου 1-35) στις ακόλουθες ώρες :

Στο σημείο αυτό θα βρίσκεται άτομο της παραγωγής, το οποίο υποδέχεται και συνοδεύει, με ασφάλεια, προς τη Θύρα 25, όπου βρίσκονται οι θέσεις.

Για τη βέλτιστη και πιο άνετη πρόσβαση, ειδικά για άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, συνιστάται η είσοδος από την Πύλη Β, καθώς αποτελεί το πλησιέστερο σημείο προς τη Θύρα 25.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη.

Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 και 8 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 25, 26, (ΡΑ-ΡΒ), 28, 29, 30, 31, 33

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 3, 5

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9, 11

Υπάρχει ελεύθερο Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»)