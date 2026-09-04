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Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς: Πάνω από 10.000 θεατές στη συναυλία τους στην Πάτρα

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έδωσαν μια μοναδική συναυλία στην Πάτρα με περισσότερους από 10.000 θεατές.

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Καίτη Γαρμπή Διονύσης Σχοινάς
Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς | Panik Records
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Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ολοκλήρωσαν την επί σκηνής συνεργασία τους, που κράτησε δύο συνεχόμενα χρόνια, με επιτυχημένες πολύμηνες  εμφανίσεις στην Αθήνα και δύο καλοκαιρινές περιοδείες σε Ελλάδα και Κύπρο, με μια μεγάλη συναυλία στο κατάμεστο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Μέσα από τη μουσική τους, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς στήριξαν τους φιλανθρωπικούς σκοπούς και τις κοινωνικές δομές της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

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