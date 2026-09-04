Καίτη Γαρμπή - Διονύσης Σχοινάς: Πάνω από 10.000 θεατές στη συναυλία τους στην Πάτρα

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ολοκλήρωσαν την επί σκηνής συνεργασία τους, που κράτησε δύο συνεχόμενα χρόνια, με επιτυχημένες πολύμηνες εμφανίσεις στην Αθήνα και δύο καλοκαιρινές περιοδείες σε Ελλάδα και Κύπρο, με μια μεγάλη συναυλία στο κατάμεστο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
Μέσα από τη μουσική τους, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς στήριξαν τους φιλανθρωπικούς σκοπούς και τις κοινωνικές δομές της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Επίθεση με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Αναφορές για τραυματισμένο αστυνομικό – Πυροβολήθηκε ο δράστης
- «Θηρίο» η Κατερίνα Στικούδη: Έκανε deadlift με 100 κιλά αλλά «όλο λάθος», της σχολίασαν
- Survivor: Σοβαρή καταγγελία από Φλώρο - «Έδιναν ναρκωτικά στους παίκτες για να είναι ήρεμοι»
- Άβολο περιστατικό με Πιτταρά, Οικονόμου, Καρούση: «Πρόσεχε είναι ο Σπαλιάρας του ΣΚΑΪ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.