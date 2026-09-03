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Καίτη Γαρμπή: Πού θα τραγουδάει φέτος τον χειμώνα

Σε ποιο νυχτερινό κέντρο θα τραγουδάει φέτος τον χειμώνα (2026-2027) η αγαπημένη Καίτη Γαρμπή. Πότε κυκλοφορεί το καινούργιο τραγούδι της.

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Καίτη Γαρμπή
Καίτη Γαρμπή | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Η Καίτη Γαρμπή πρωταγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο concept στη σκηνή του Anodos, βάζοντας την ξεχωριστή υπογραφή της στις νύχτες της Αθήνας. 

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Η επιτυχημένη, αγαπημένη και διαχρονική ντίβα της καρδιάς μας, θα γεμίσει τις νύχτες μας με χρώμα, πάθος και μουσική μαγεία, με την αισθαντική φωνή της και τη λαμπερή σκηνική της παρουσία. 

Με το πλούσιο και διαχρονικό της ρεπερτόριο, 10 νέες επανεκτελέσεις τραγουδιών που έγραψε ο Φοίβος για σπουδαίους άντρες συναδέλφους της στα θρυλικά 90s και ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο από την Panik Platinum, η Καίτη Γαρμπή ενώνει τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπάμε με δυνατές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. 

Καίτη Γαρμπή
Καίτη Γαρμπή | Panik

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα του Anodos και η ημερομηνία της πρεμιέρας θα ανακοινωθούν σύντομα.

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