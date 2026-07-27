Η Καίτη Γαρμπή δίνει εικόνα στη νέα της επιτυχία «Υποσυνείδητο» μέσα από ένα music video με ιδιαίτερη αισθητική και σύγχρονη οπτική ματιά που το κάνουν να ξεχωρίζει.

Με επίκεντρο την ίδια την Καίτη Γαρμπή, το music video εκτυλίσσεται σε ένα ξεχωριστό studio concept, όπου η σκηνογραφία συνδυάζεται με μοναδικά εικαστικά στοιχεία. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Άλεξ Κωνσταντινίδης.

Το «Υποσυνείδητο», ένα από τα αμέτρητα και διαχρονικά hits που έγραψε ο Φοίβος στα ‘90s, παρουσιάζεται από τη σπουδαία και αγαπημένη καλλιτέχνιδα με νέα πνοή και επανασυστήνεται στο κοινό με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της, ανανεωμένο ήχο και ευρηματική παραγωγή.

Το «Υποσυνείδητο», που έχει ήδη ξεχωρίσει στις καρδιές του κόσμου και τις ραδιοφωνικές συχνότητες, είναι το πρώτο τραγούδι από το καινούργιο δισκογραφικό project της Καίτης Γαρμπή, στο οποίο ερμηνεύει επιτυχημένα τραγούδια του Φοίβου που έχουν πει άνδρες συνάδελφοί της και θα κυκλοφορήσει από την Panik Platinum το Φθινόπωρο.

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