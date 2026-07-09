Καίτη Γαρμπή: Η πρώτη εμφάνισή της στη σκηνή μετά το πρόβλημα υγείας - «Εύχομαι να περάσει σύντομα»

Η Καίτη Γαρμπή πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στη σκηνή μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να αναβάλει ορισμένες από τις προγραμματισμένες για το φετινό καλοκαίρι συναυλίες της.

Μαζί με τον Διονύση Σχοινά, το αγαπημένο ζευγάρι εμφανίστηκε στο Vamvakou Experience Festival 2026, στη Βαμβακού, τραγουδώντας μεγάλες τους επιτυχίες και όχι μόνο, ενώ κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Καίτη Γαρμπή θέλησε να μιλήσει στους θεατές για την περιπέτεια της υγείας της, λέγοντας:

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«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα.

Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω.

Δεν θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον Παράδεισο».

«Πάμε να περάσουμε καλά. Ό,τι μπορώ από την καρδιά μου θα το δώσω σήμερα, από εδώ θα κρατήσω λίγες δυνάμεις», είπε στο τέλος η αγαπημένη τραγουδίστρια, δείχνοντας τον λαιμό της.

Όπως είχε εξηγήσει πριν από μερικές εβδομάδες η Καίτη Γαρμπή μέσα από ανάρτηση στα social media:

«Στον τελικό του Just the 2 of us έπαθα μία πολύ γερή ψύξη. Όλοι ξέρουμε ότι στα τηλεοπτικά πλατό υπάρχει ισχυρός κλιματισμός για να αντισταθμίζεται η θερμότητα από τα φώτα και τον αριθμό των ανθρώπων.

Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου έναν μήνα.

Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται, κάπως έρχεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αυστηρή αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνέψει η φωνή μου.

Όλα θα πάνε τέλεια, το ξέρω. Να μην ανησυχείτε, σε έναν μήνα περίπου θα είμαστε πάλι μαζί…».