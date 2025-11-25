Κατερίνα, Κατερινάκι: 10 τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στην Κατερίνα

Στις 25 Νοεμβρίου, γιορτάζει η Κατερίνα και η αλήθεια είναι πως αποτελεί ένα από τα πιο... πολυτραγουδισμένα γυναικεία ονόματα. Η «Κατερίνα» έχει υμνηθεί από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής καθώς τη συναντούμε ως πρωταγωνίστρια, σε παραδοσιακά, ρεμπέτικα μέχρι και ποπ.

Ξεχωρίσαμε δέκα δημιουργίες που έχουν γραφτεί και αφιερωθεί σε κάποια Αικατερίνη, Κατίνα, Κάτια, Καλοτίνα, Καίτη, Ρίνα. Και βέβαια όλα κατάφεραν να γίνουν επιτυχίες διαχρονικές και να τραγουδιούνται πολλά χρόνια μετά από την κυκλοφορία τους.

Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ και την απογραφή του 2011, Κατερίνα λέγεται το 3.7% των γυναικών στην Ελλάδαμ δηλαδή περίπου 204.000 γυναίκες, κάτι που το έκανε το τρίτο δημοφιλέστερο γυναικείο όνομα στη χώρα μας.

Το όνομα, είναι η καθομιλουμένη παραλλαγή του ονόματος Αικατερίνη (η επίσημη παραλλαγή χρησιμοποιείται στα επίσημα έγγραφα) και η συντομευμένη, καθομιλουμένη μορφή του ίδιου ονόματος στα ρωσικά και τα ουκρανικά

