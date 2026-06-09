Κατερίνα Λιόλιου: «Όσο με θέλετε, εδώ είμαι» - Η λαμπερή απονομή για το πλατινένιο «Το Δικό Μου DNA»

Η Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Platinum γιόρτασαν σε ένα λαμπερό event τη νέα μεγάλη τους επιτυχία, τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA» και των singles του.

Συνεχίζοντας τη σαρωτική πορεία της, η Κατερίνα Λιόλιου έκανε ακόμα μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς, καθώς «Το Δικό Μου DNA» έχει κάνει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points και χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος.

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Τραγούδια όπως τα «Με 'Γεια Σου», «Το 'Βαλε», «Για Την Επόμενη», «Γκρεμίστε», «Το Δικό Μου DNA», «Τα Φιλιά Μου» και «Συγγνώμη Αλλά» έγιναν αμέσως αγαπημένα του κοινού και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα digital charts, στα trends του YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ το άλμπουμ έγινε και viral φαινόμενο, καθώς τα τραγούδια του μετρούν περισσότερα από 272.000 video creations στο TikTok.

Κάνοντας την απονομή, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, ανέφερε: ««η πρώτη και η πιο μεγάλη αίσθηση του DNA είναι η αγάπη που έχει η Κατερίνα για αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι η Κατερίνα έχει πάρει αυτή την θέση που έχει στην καρδιά του κόσμου επειδή είναι η φωνή τους. Ευτυχώς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες».

Χαρούμενη και συγκινημένη, Κατερίνα Λιόλιου, το όνομα της οποίας έχει γίνει συνώνυμο της επιτυχίας, αφιέρωσε την απονομή στους συντελεστες του album, την ομάδα της Panik και το κοινό και είπε μεταξύ άλλων: «αυτό που διδάχθηκα είναι ότι δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς την ομαδική δουλειά και χωρίς να έχεις εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου.

Οπότε λοιπόν να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Επίσης συνειδητοποίησα ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μεγαλώνει μικραίνοντας τους άλλους αλλά τη δύναμη την κερδίζουμε με τον σεβασμό».

«Είμαστε στα σκαριά για τον επόμενο δίσκο που βγαίνει σε λίγους μήνες. Σήμερα η βραδιά είναι για εσάς, για τον κόσμο που έκανε αυτό τον δίσκο πλατινένιο και ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι εξαιρετικά ευγνώμων.

Όσο με αγαπάτε και με θέλετε, εδώ είμαι και θα προσπαθώ να κάνω όμορφα τραγούδια, μαζί με τους συνεργάτες μου, φυσικά», είπε ακόμα η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρξε και μία έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε από σκηνής η ανανέωση της συνεργασίας της Panik με την ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού Κατερίνα Λιόλιου.

Στο event, που παρουσίασαν οι αγαπημένοι «αταίριαστοι» της ελληνικής τηλεόρασης Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, παραβρέθηκαν καλλιτέχνες, συνθέτες και στιχουργοί, άνθρωποι από τον ευρύτερο χώρο της showbiz, εκπρόσωποι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα, καθώς και το team της Panik.

Μεταξύ άλλων, στον ειδυλλιακό χώρο του «Sea Satin Athens Riviera» βρέθηκαν οι Πέτρος Ιακωβίδης, Άντζελα Δημητρίου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Julien Mac Donald, Χριστίνα Πολίτη, Θέμης Γεωργαντάς, Θάνος Πετρέλης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Έλενα Τσαγκρινού, Αναστάσιος Ράμμος, Χάρις Σάββα, Μορφούλα, Ελίνα Παπίλα, Άκης Δείξιμος, Marseaux, Τάσος Ξιαρχό, Ιωάννης Αρβανιτίδης, Χρήστος Σαντικάι και Λάουρα Νάργες, Μαρία Φραγκάκη, Τρύφωνας Σαμαράς, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Cinderella, Super Kiki, Φαίη Θεοχάρη, Νικηφόρος, Solmeister, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Fipster, Μαρίνα Πατούλη, Ματίνα Ζάρα, Έλενα Κώνστα.