Κατερίνα Λιόλιου: Η συγγνώμη του συντρόφου της και ο χαμός με το «Νοικιάστηκε» λόγω Ολυμπιακού

Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν καλεσμένη χθες (28/5) στο Ενώπιος Ενωπίω με τον Νίκο Χατζηνικολάου για μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης και μεταξύ όσων συζήτησαν ήταν η μεγάλη επιτυχία του «Νοικιάστηκε» με το οποίο, εξομολογήθηκε ότι έχει συναισθηματικό δέσιμο, ενώ δεν έκρυψε και την πεποίθησή της ότι το βράδυ που το τραγουδούσαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού την έμαθε πολύς κόσμος που μπορεί να μην τη γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Μάλιστα, όπως φάνηκε στην πράξη ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκος Χατζηνικολάου με τον άνκορμαν του ΑΝΤ1 να της λέει ότι επί τόπου ρώτησε τα παιδιά του «ποιά είναι αυτή;» και εκείνα να τον κοιτούν «αποσβολωμένα» που δεν την ήξερε.

Ξεχωριστή ήταν και η στιγμή που ο σύντροφος της Κατερίνας Λιόλιου, Χάρης Παπατζανής, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής και ζήτησε από την αγαπημένη τραγουδίστρια «συγγνώμη» για όσες φορές την έχει πιέσει σε θέματα της δουλειάς, μιας και είναι ένας από τους βασικούς συνεργάτες της.

«Η πρώτη γνωριμία με την Κατερίνα ήταν αρκετά παλιά. Αν θυμάμαι καλά ήταν το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event. Την ήξερα ως καλλιτέχνιδα από το The Voice και από τις συνεργασίες της με τον Βέρτη και τον Ρέμο και θυμάμαι ότι τότε με την παρέα μας ήμασταν φαν του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της στην Αθήνα και λέγαμε "πάμε από την αρχή να δούμε την Κατερίνα".

Ένιωθα ότι αυτό το νεαρό κορίτσι τότε είχε ένα μεγάλο εύρος ρεπερτορίου και μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Δεν θα ξεχάσω σε ένα live στην Κύπρο που δεν είχε την αναμενόμενη προσέλευση και η Κατερίνα είχε στενοχωρηθεί και έλεγε "δεν θα τα καταφέρω, δεν θα κάνω ποτέ καριέρα".

Ήταν πάντα μαχήτρια, δεν ήταν εξοικειωμένη με την ιδέα της ήττας. Όταν κατάλαβε, όμως, ότι χωρίς λάθη και αστοχίες δεν μπορεί να έρθει μια μεγάλη επιτυχία, τότε ξεκλείδωσε και βρήκε τον πραγματικό της εαυτό στη σκηνή και μετά ήρθαν όλα».

Θεωρώ ότι στο δισκογραφικό κομμάτι πάντα είχε άποψη και γνώριζε το επόμενο βήμα. Θυμάμαι το τραγούδι "Πάω στο Νησί" για το οποίο στην αρχή είχε απογοητευτεί και έλεγε "γιατί το έβγαλα; Δεν κουνιέται το τραγούδι, δεν το αγαπάει ο κόσμος", και πλέον στο δεύτερο, το λαϊκό της πρόγραμμα που λέει τα νησιώτικά, είναι αυτό που τραγουδάει περισσότερο ο κόσμος», είπε ο Χάρης Παπατζανής.

«Είναι πραγματικά μια ροκ ντίβα της λαϊκής σκηνής. Ό,τι και να της έχει συμβεί, μπορεί να είναι άρρωστη, κουρασμένη, να έχει φαρυγγίτιδα, θα ανέβει στην πίστα για να τραγουδήσει και εκεί βλέπεις άλλον άνθρωπο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.

Στο σπίτι δεν τραγουδάει γιατί όλη μέρα μιλάει για δσουλειά, οπότε κάνει οικονομία στο τραγούδι. Κάνει, όμως, πάρα πολλά μαθήματα φωνητικής», ανέφερε ο ίδιος στη συνέχεια.

«Κατερίνα μου, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει είτε από άγχος, είτε από την κοινή μας ανάγκη να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά.

Παράλληλα, όμως, θέλω να σου πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσες τον χώρο και την εμπιστοσύνη να μπορέσω να αναπτύξω και να ανακαλύψω νέες δεξιότητές μου και να τις κάνω επάγγελμα», δήλωσε στη συνέχεια ο σύντροφος της Κατερίνας Λιόλιου με την ίδια να είναι φανερό ότι συγκινήθηκε αν και προσπάθησε να συγκρατηθεί στον αέρα της εκπομπής.

Λιόλιου για Νοικιάστηκε: «Μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με έμαθε από εκείνη την ημέρα»

Ήδη από την αρχή της συνέντευξης ο Νίκος Χατζηνικολάου δεν έκρυψε από την Κατερίνα Λιόλιου πως εκείνος την ανακάλυψε μετά την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό όταν οι φίλαθλοι τραγουδούσαν το «Νοικιάστηκε».

Σε ερώτηση για το πώς ένιωσε βλέποντας μια ολόκληρη πλατεία, κατάμεστη από φιλάθλους του Ολυμπιακού, να τραγουδάνε ένα τραγούδι της, η Κατερίνα Λιόλιου εξομολογήθηκε πως «ήταν πάρα πολύ απρόσμενο όλο αυτό που συνέβη. Το τραγούδι στο οποίο αναφέρεσαι είναι το "Νοικιάστηκε".

Δεν ήμουν στην Ελλάδα εκείνη τη μέρα. Είχα πάει για ένα live στο εξωτερικό. Ήμουν στη Γερμανία για ένα live. Το είδα, όμως, από το κινητό, γιατί όλοι μου οι φίλοι και οι συνεργάτες μου το έστειλαν κατευθείαν…

Ήταν πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για μένα. Και ήταν σημαντική στιγμή, γιατί πιστεύω ότι μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα με έμαθε από εκείνη την ημέρα».

Μάλιστα, στην πορεία της μεταξύ τους συζήτησης, η Κατερίνα Λιόλιου ανέφερε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι με το «Νοικιάστηκε» έχει «ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο».

«Έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με το “Νοικιάστηκε”, όχι λόγω Ευρωπαϊκού, ... Πιστεύω οι φίλοι της ΑΕΚ θα κάνουν καιρό να μου μιλήσουν. Είναι άλλος ο λόγος για μένα.

Το τραγούδι αυτό είναι σημαντική στιγμή γιατί το είχα ντεμάρει λίγο μετά την καραντίνα. Είχα πάει στο στούντιο του Δήμου Αναστασιάδη όπου μου δειγμάτισε άλλα τραγούδια που δεν μου ταίριαξαν.

Κουβέντα στην κουβέντα, του είπα να μου δείξει τον φάκελο με τα παλαιότερα τραγούδια μην φύγω έτσι. Μου το έβαλε με τη φωνή του σε στίχους της εξαιρετικής Ελένης Γιαννατσούλια, θυμάμαι ότι ανατρίχιασα ολόκληρη και του είπα "αυτό θέλω".

Μου είπε "βρε, κορίτσι μου, λίγο βαρύ, πώς θα το πεις;» Και όμως ένιωσα ότι ήταν μια επιλογή που μου βγήκε σε καλό», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Λιόλιου και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.