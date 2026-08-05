Loreen: Η αναβολή της περιοδείας της φούντωσε τις φήμες για επιστροφή στη Eurovision το 2027

Μία ανακοίνωση της Loreen στα social media ήταν αρκετή για να βάλει «φωτιά» στους Eurofans με πολλούς να λένε πως η δύο φορές νικήτρια της Eurovision ετοιμάζεται να κάνει το απόλυτο comeback για τρίτη φορά στον Διαγωνισμό Τραγουδιού το 2027.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Loreen, εκπροσωπώντας τη Σουηδία, έχει νικήσει τη Eurovision το 2012 με το τραγούδι «Euphoria» και το 2023 με το «Tattoo», γράφοντας ιστορία στα χρονικά του Διαγωνισμού αφού είναι η μόνη γυναίκα τραγουδίστρια με δύο νίκες στο ενεργητικό της.

Την ίδια στιγμή ο Τζόνι Λόγκαν είναι ο μόνος καλλιτέχνης στην ιστορία της Eurovision που αριθμεί τρεις νίκες, δύο ως τραγουδιστής και μία ως συνθέτης.

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Μέσω Instagram η Loreen γνωστοποίησε πως αναβάλλεται η προγραμματισμένη ευρωπαϊκή της περιοδεία και ότι όλες οι συναυλίες που θα πραγματοποιούνταν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας μεταφέρονται για την άνοιξη του 2027, ενώ ακυρώνονται και οι εμφανίσεις της σε καλοκαιρινά φεστιβάλ.

«Αγαπημένοι μου, πρέπει να μοιραστώ κάτι σημαντικό μαζί σας. Αναγκάζομαι να μεταφέρω την ευρωπαϊκή μου περιοδεία για την άνοιξη του 2027, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα εμφανιστώ ούτε σε καλοκαιρινά φεστιβάλ.

Αυτές οι εμφανίσεις σημαίνουν τα πάντα για μένα, είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνδεση που μοιραζόμαστε και θέλω να έχω πλήρη ενέργεια και να βάλω όλη την ψυχή που τους αξίζει.

Δεν κάνω μισά πράγματα, όπως ξέρετε. Το σκέφτηκα πολύ καλά πριν πάρω αυτή την απόφαση και δεν ήταν εύκολη», έγραψε η Loreen στην ανάρτησή της στο Instagram.

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Το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια σαφής αιτιολόγηση για αυτή την ξαφνική αλλαγή πυροδότησε έντονες φήμες στα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Expressen, αλλά και στα διαδικτυακά φόρουμ των Eurofans, ότι η Loreen θέλει να λάβει συμμετοχή στο Melodifestivalen, τον εθνικό τελικό της Σουηδίας για τη Eurovision, ώστε να εκπροσωπήσει και πάλι τη χώρα στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Άλλωστε, η μεταφορά της περιοδείας της για την άνοιξη του 2027 συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση του εθνικού τελικού και αυτό κάποιοι δεν το θεωρούν καθόλου τυχαίο.

Βέβαια, στα σχόλια της ανάρτησης της Loreen δεν έλειψαν και κάποιοι followers της που έδειξαν να ανησυχούν για την υγεία της και αν κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την ξαφνική αναβολή.

Πάντως, για την ώρα και τα άτομα του περιβάλλοντός της τηρούν σιγή ιχθύος γύρω από το όλο θέμα, αλλά, το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα μάθουμε τι συμβαίνει.