Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και αυτό φαίνεται που θα συμβεί σύντομα και με τους θρύλους του thrash metal, του αμερικανούς Megadeth!

Ο frontman τoυ συγκροτήματος, Dave Mustaine, αποκάλυψε ότι το επόμενο άλμπουμ της μπάντας του θα είναι και το τελευταίο τους, μέσα από ένα φουτουριστικό (όσο και δυστοπικό) βίντεο που δημοσίευσε το συγκρότημα στα social media.

Το 17ο άλμπουμ των θρύλων του thrash, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου έτους, θα είναι η συνέχεια του «The Sick, the Dying... and the Dead!» του 2022.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί μουσικοί που έχουν φτάσει στο τέλος της καριέρας τους, είτε τυχαία είτε σκόπιμα. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν καταφέρνουν να φύγουν με τους δικούς τους όρους, και σε αυτό το σημείο βρίσκομαι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και έχω κάνει εκατομμύρια θαυμαστές και το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλο αυτό είναι να τους αποχαιρετήσω» ανέφερε ο Dave Mustaine και πρόσθεσε:

«Ανυπομονούμε να ακούσετε αυτό το άλμπουμ και να μας δείτε στην περιοδεία. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να κυκλοφορήσουμε ένα νέο άλμπουμ, είναι τώρα. Αν υπήρξε ποτέ η τέλεια στιγμή για να περιοδεύσουμε σε όλο τον κόσμο, είναι τώρα. Αυτή είναι επίσης η τέλεια στιγμή για να σας πούμε ότι είναι το τελευταίο μας στούντιο άλμπουμ. Έχουμε κάνει πολλούς φίλους όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω να σας δω όλους στην παγκόσμια αποχαιρετιστήρια περιοδεία μας.

» Μην θυμώνετε, μην λυπάστε, χαρείτε για όλους μας, ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα επόμενα χρόνια. Κάναμε κάτι μαζί που είναι πραγματικά υπέροχο και πιθανότατα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Ξεκινήσαμε ένα μουσικό στυλ, ξεκινήσαμε μια επανάσταση, αλλάξαμε τον κόσμο της κιθάρας και τον τρόπο που παίζεται, και αλλάξαμε τον κόσμο. Τα συγκροτήματα στα οποία έπαιξα έχουν επηρεάσει τον κόσμο. Σας αγαπώ όλους γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για όλα».

Και οι θρύλοι λένε «αντίο». Το είδαμε πρόσφατα, άλλωστε, με τους «πατεράδες» του metal, τους Black Sabbath. Και το ίδιο θα γίνει σιγά – σιγά (η αλήθεια ειναι σκληρή) με όλα τα μεγάλα ονόματα που όρισαν αυτό που σήμερα ονομάζουμε σκληρή μουσική.

Τα ναρκωτικά και η σκληρή απόλυση του Mustaine από τους Metallica

Και να σκεφτεί κανείς πως αν ο Dave Mustaine, ο φυσικός ηγέτης της μπάντας, δεν έμπλεκε με τα ναρκωτικά, δεν ήταν βίαιος και δεν είχε μέσα στο κεφάλι του 50 κιλά εγωισμό, το πιθανότερο είναι πως οι Megadeth δε θα είχαν δημιουργηθεί ποτέ και ο ίδιος (μάλλον) θα έπαιζε ακόμα κιθάρα στους Metallica.

Ο Dave Mustaine ήταν ένας πιτσιρικάς που μεγάλωσε μέσα στο αυστηρό περιβάλλον μιας οικογένειας Ιεχωβάδων στην Καλιφόρνια. Στην εφηβεία έρχεται και το «μπαμ»! Ο 16χρονος Dave παρατάει την οικογένειά του και νοικιάζει το δικό του σπίτι προκειμένου να ζει ελεύθερος.

Η απάντηση στην ερώτηση «μα καλά, πως ένας 16χρονος νοικιάζει σπίτι μόνος του, πού βρίσκει τα λεφτά», η απάντηση είναι απλή: εμπόριο ναρκωτικών! Παράλληλα με αυτό, ωστόσο, ο Dave Mustaine αγαπούσε πάρα πολύ την κιθάρα. Έπαιζε σαν μανιακός και ήταν αυτοδίδακτος. Άκουγε δίσκους, αποτύπωνε στο μυαλό του τη μελωδία και στη συνέχεια τη μετέφερε πάνω στη δική του κιθάρα.

Όταν το κίνημα της NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal, για τους μη μυημένους) έφτασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Mustaine ερωτεύτηκε το Metal και θέλησε να φτιάξει τη δική του μπάντα.

Αρχικά έπαιξε στους Panic αλλά σύντομα έφυγε από εκεί, επειδή καθώς ξεφύλλιζε ένα μουσικό περιοδικό «έπεσε» πάνω σε μια μικρή αγγελία όπου ένας τύπος ονόματι Lars Ulrich έψαχνε έναν κιθαρίστα. Αυτός ο Ulrich μαζί με κάποιον James Hetfield είχαν φτιάξει ένα συγκρότημα που το είχαν ονομάσει Metallica.

Για κάποιον λόγο η αγγελία αυτή τον «τράβηξε», πήρε την πανάκριβη κιθάρα του και τον πανάκριβο ενισχυτή του και πήγε εκεί που οι Ulrich και Hetfield έκαναν πρόβες. Όταν οι άλλοι δυο είδαν πόσο ακριβά ήταν τα «εργαλεία» δουλειάς που είχε ο Dave Mustaine και τον άκουσαν να σολάρει με την κιθάρα του, τον προσέλαβαν αμέσως. Λίγο καιρό αργότερα στην μπάντα πήγε και ο μπασίστας Cliff Burton‎‎ και το... «γλυκό ήρθε και έδεσε».

Να σημειωθεί το εξής: Ο πρώτος μπασίστας των Metallica δεν ήταν ο Burton αλλά ο Ron McGovney ο οποίος, ωστόσο, έφυγε από τη μπάντα πριν την ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ επειδή πλακωνόταν (κυριολεκτικά) συνεχώς με τον Dave Mustaine.

Οι Metallica, όμως είχαν ήδη πάρει φόρα και είχαν σκοπό να ισοπεδώσουν οτιδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Την άνοιξη του 1983 ετοιμαζόντουσαν να κυκλοφορήσουν το δολοφονικό ντεμπούτο τους, το εκρηκτικό «Kill 'Em All».

Μέσα σε όλο αυτό, ωστόσο, η... φάση με τον Dave Mustaine δεν πήγαινε και πολύ καλά. Όλοι έπιναν, όλοι έπαιρναν ναρκωτικά, όλοι έκαναν καφρίλες (metal συγκρότημα ήταν, άλλωστε, όχι φιλαρμονική) αλλά ο Dave Mustaine ήταν ξεκάθαρο πως είχε πρόβλημα συμπεριφοράς. Δεν πήγαινε σε πρόβες, δεν ακολουθούσε το πρόγραμμα, έσπαγε και κατέστρεφε τα πάντα, πλακωνόταν με όλους στο ξύλο.

Ακόμα και στον Hetfield, λέγεται, πως είχε τραβήξει μια μπουνιά. Η συμπεριφορά αυτή «τραβούσε» πίσω το συγκρότημα και κάπως έτσι οι Ulrich και Hetfield αποφάσισαν να πάρουν δραστικές αποφάσεις.

Η απόλυση που άλλαξε τα πάντα

Λίγες εβδομάδες πριν κυκλοφορήσει το «Kill 'Em All» η απόφαση για απόλυση του Dave Mustaine είχε παρθεί. Τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, μάλιστα, είχαν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Kirk Hammett ο οποίος εκείνη την περίοδο έπαιζε στους Exodus.

Φυσικά και ο ίδιος ο Mustaine δεν είχε ιδέα τι γινόταν πίσω από την πλάτη του. Έτσι και αλλιώς ήταν, μάλλον, δύσκολο να συνεννοηθεί κάποιος μαζί του. Το Απρίλιο του 1983 μετά από μια συναυλία, ο Mustaine ήταν και πάλι «κομμάτια» και έτσι οι υπόλοιποι του γκρουπ τον έβαλαν μέσα σε ένα λεωφορείο που είχε προορισμό το Λος Άντζελες. Αυτός ήταν ο τρόπος που οι Metallica απέλυσαν τον... μισοκοιμισμένο Mustaine. Λίγα 24ωρα αργότερα ο Hammett αναλάμβανε και επίσημα τη θέση του, το συγκρότημα ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το «Kill 'Em All» και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Για τους Metallica. Γιατί για τον Mustaine όλα ξεκίνησαν όταν «ξενέρωσε» και κατάλαβε τι είχε συμβεί.

Τότε ήταν που ξύπνησε ο εγωισμός του. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Mustaine δημιούργησε τους Megadeth με ένα και μοναδικό σκοπό: Να δείξει στους Metallica τι έχασαν!

Δυο χρόνια αργότερα οι Megadeth κυκλοφορούν το «Killing Is My Business... and Business Is Good!» το οποίο ήταν ένας καλός δίσκος αλλά όχι αυτό που ήθελε ο Mustaine για να μπει στο μάτι των Metallica. Ότι δεν κατάφερε με το πρώτο άλμπουμ το πέτυχε με το δεύτερο το οποίο ήταν το «Peace Sells... but Who's Buying?» και με το οποίο ο Mustaine πέτυχε αυτό που ήθελε: Έκανε χαμό.

Από εκεί και πέρα όλα πήραν το δρόμο τους. Οι Metallica σάρωναν τα πάντα στο πέρασμα τους, και οι Megadeth καθόριζαν τον thrash ήχο με τα κομμάτια που έγραφε ο Mustaine ο οποίος – για πολλούς - έπιασε την κορυφή του με το καθηλωτικό «Rust In Peace».

Ο εμβληματικός ηγέτης των Megadeth έφτασε πολλές φορές κοντά στο θάνατο εξαιτίας των ναρκωτικών και κυρίως του εθισμού του από την ηρωίνη. Τελικά, κατάφερα και τα έκοψε το 1995.

Από την ημέρα που έφυγε (όπως έφυγε) μέχρι και στις αρχές του 2000 ο Mustaine είχε τρελό... μπιφ με τους Metallica οι οποίοι κάθε τόσο απαντούσαν αλλά όχι με την ένταση που το έκανε ο Mustaine που φαινόταν σαν να μην μπορούσε να χωνέψει εκείνη την απόλυση παρά το γεγονός πως και ο ίδιος είχε κάνει μια τεράστια καριέρα.

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες, ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των πρώην συνεργατών έχουν φτιάξει σε τέτοιο βαθμό που μέχρι και περιοδεία (η οποία, μάλιστα, πέρασε και από την Αθήνα) έκαναν μαζί. Άλλωστε ο Mustaine άλλαξε πολύ σαν άνθρωπος (και σαν καλλιτέχνης) μετά τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε το 2002 που τον ανάγκασε να διαλύσει τους Megadeth αφού οι γιατροί του είχαν πει πως δε θα μπορέσει να ξαναπαίξει κιθάρα. Τελικά, για ακόμα μια φορά ο Mustaine απέδειξε πως μπορεί να επιστρέφει όταν οι περισσότεροι τον θεωρούν τελειωμένο και δυο χρόνια αργότερα οι Megadeth επανήλθαν δυναμικά.

Σήμερα, πλέον, είναι δάσκαλος πολεμικών τεχνών, δηλώνει «βαθιά δημοκράτης» και «πνευματικά αναγεννημένος Χριστιανός». Τόσο... χριστιανός που πριν μερικά χρόνια είχε αρνηθεί να παίξει στο ίδιο φεστιβάλ με τους δικούς μας Rotting Christ του εμβληματικού Σάκη Τόλη εξαιτίας του ονόματος της μπάντας!