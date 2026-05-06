Metallica στο ΟΑΚΑ: Τι δεν πρέπει να έχεις μαζί σου στη συναυλία για να μην μπλέξεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει, με δεκάδες χιλιάδες θεατές να ετοιμάζονται για το κορυφαίο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Με την προσέλευση να αναμένεται να αγγίξει τις 80.000, η σωστή οργάνωση της μετάβασης και της αποχώρησης από το στάδιο είναι κρίσιμη.

Πώς θα πάτε στο ΟΑΚΑ

Η πιο ασφαλής και πρακτική επιλογή είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς:

Ηλεκτρικός / Μετρό (Γραμμή 1): Στάσεις «Ειρήνη» και «Νερατζιώτισσα»

Προαστιακός: Στάση «Νερατζιώτισσα» και σύντομο περπάτημα

Η χρήση αυτοκινήτου δεν συνιστάται, καθώς η κίνηση και η στάθμευση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ειδικά για όσους δεν φτάσουν νωρίς.

Πώς θα φύγετε μετά τη συναυλία

Μετά το τέλος της συναυλίας, αναμένεται συνωστισμός στους σταθμούς. Οι επιλογές είναι:

Να αποχωρήσετε λίγο πριν το τέλος (αν και δύσκολο για πολλούς)

Να περιμένετε μέχρι να αποσυμφορηθεί ο χώρος

Τα ΜΜΜ συνήθως ενισχύονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο απαιτείται υπομονή. Όσοι έχουν έρθει με αυτοκίνητο θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις, ενώ μια πιο πρακτική λύση είναι η στάθμευση σε πιο απομακρυσμένα σημεία.

Χρήσιμα tips

Φτάστε νωρίς για να απολαύσετε και τα support συγκροτήματα

Προετοιμαστείτε για πολύωρη ορθοστασία, ειδικά όσοι βρίσκονται στην αρένα

Όσοι είναι στο Snake Pit καλό είναι να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα αξίας

Το πρόγραμμα της βραδιάς

Άνοιγμα πυλών: 16:00

Knocked Loose: 18:00

Gojira: 19:00

Metallica: περίπου 20:30 – 20:45

Η συναυλία αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 22:45, ώρα κατά την οποία θα ξεκινήσει και η μαζική αποχώρηση του κοινού.

Τι απαγορεύεται να έχει μαζί του το κοινό στη συναυλία

Όπως ειπώθηκε, η High Priority Promotions γνωστοποίησε περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες για την είσοδο του κοινού στη συναυλία των Metallica, το ερχόμενο Σάββατο.

Ενδεικτικά, αναφέρει:

«Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά»

Είσοδοι και πρόσβαση

Οι περισσότερες είσοδοι από τη Σπύρου Λούη θα παραμείνουν κλειστές, με εξαίρεση την Πύλη ΣΤ, γεγονός που απαιτεί επιπλέον προγραμματισμό από τους θεατές.

Παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί σε διάφορες κατηγορίες τιμών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην εμπειρία που θα ζήσουν οι χιλιάδες τυχεροί που θα βρεθούν στο στάδιο για μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.