Μπόνι Τάιλερ: Βγήκε από το τεχνητό κώμα - Παραμένει σοβαρή η κατάστασή της

Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα από τον περασμένο Μάιο έπειτα από μια επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και η κατάστασή της εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Η Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε στις αρχές Μαΐου σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο στο Φάρο της Πορτογαλίας και, μετά το χειρουργείο, οι γιατροί την έθεσαν σε τεχνητό κώμα προκειμένου να διευκολύνουν την αποκατάστασή της.

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, η οικογένεια και η ομάδα συνεργατών της ενημέρωσαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ότι η καλλιτέχνιδα «δεν βρίσκεται πλέον σε κώμα, αλλά παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

«Παρότι η κατάστασή της παρουσιάζει βελτίωση, η ανάρρωση είναι αργή διαδικασία. Οι γιατροί εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι ότι θα αναρρώσει καλά, όμως αυτό θα απαιτήσει χρόνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της έως και τον Αύγουστο ακυρώνονται ή μετατίθενται για το επόμενο έτος.

Η ομάδα της δηλώνει ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως οι 14 εμφανίσεις που έχουν προγραμματιστεί από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

«Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους θαυμαστές της Bonnie και από τους συνεργαζόμενους διοργανωτές για την απογοήτευση που θα προκαλέσει αυτή η εξέλιξη. Είμαστε βέβαιοι ότι θα δείξετε κατανόηση και υπομονή σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ελπίζουμε να σας συναντήσουμε ξανά τον επόμενο χρόνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με ευχαριστίες προς τους θαυμαστές της από όλο τον κόσμο για το τεράστιο κύμα αγάπης και συμπαράστασης που έχουν εκφράσει.

«Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Μπόνι έχει επίγνωση των ευχών σας και είναι βαθιά ευγνώμων για τη στήριξή σας. Η οικογένειά της εξακολουθεί να ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και δεσμεύεται να ενημερώσει το κοινό μόλις υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις».

Η ομάδα της τραγουδίστριας είχε ανακοινώσει στις 6 Μαΐου ότι νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η επέμβαση είχε στεφθεί με επιτυχία και ότι αναρρώνει, δύο ημέρες αργότερα διευκρινίστηκε ότι είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα για να υποστηριχθεί η διαδικασία ανάρρωσής της.