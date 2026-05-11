Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στην «πίστα» με δωρεάν συναυλία: «Η μεγαλύτερη που έχω δώσει ποτέ»

Ο Αντώνης Ρέμος ενημέρωσε μέσω των social media πως ετοιμάζει μία ανεπανάληπτη συναυλία στις αρχές του φθινοπώρου, για να γιορτάσει την επέτειο 30 χρόνων της καριέρας του.

Η συναυλία, που παρουσιάζει και εξοπλίζει η ΔΕΗ, θα λάβει χώρα στην παραλία Θεσσαλονίκης τις 12 Σεπτεμβρίου του 2026, και αναμένεται να κάνει πάταγο, με τον αγαπημένο τραγουδιστή να ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Στο σχετικό ποστ στο Instagram, o Αντώνης Ρέμος γράφει «ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΣΑΙ 30! Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης».

Αντώνης Ρέμος: «Σας ανταποδίδω τα δώρα που μου κάνατε»

«30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ.

Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής! Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.

Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.

Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά - γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ.

Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΝΕΣΑΙ 30!».