Ο Μαζωνάκης με φανέλα Ολυμπιακού στο νέο του videoclip - Η «ακατάλληλη» ευχή για το Final Four

Με φανέλα του Ολυμπιακού εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης στο videoclip του νέου του τραγουδιού, με αφορμή και τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» για τον τελικό του Final Four της Euroleague.

Ο τραγουδιστής ερμηνεύει την νέα του μεγάλη επιτυχία «Επιπτώσεις», ενώ κάθεται σε μία καρέκλα και φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού.

«Βίντεο εικόνα του καινούργιου μου κομματιού με τίτλο Επιπτώσεις» ενημέρωσε μέσω ανάρτησης στο Instagram.

«Αα ξέχασα, αύριο, Κυριακή, παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ -Euroleague. Εύχομαι επιτυχία. Γ@μήστε τους» συμπλήρωσε.

Φυσικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί καθόλου τυχαία η εν λόγω ανάρτηση καθώς έγινε παραμονή του μεγάλου αγώνα για τον Ολυμπιακό.