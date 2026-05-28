Πάνος Βλάχος: Το νέο τραγούδι του «Μπαμπάδες» σε ζωντανή ηχογράφηση από το VOX

Με λόγο άμεσο και συγκινητικό, ο Πάνος Βλάχος αποτυπώνει τη σύγκρουση ανάμεσα στην αγάπη, την ευθύνη και την ανθρώπινη αδυναμία, μέσα από μια ζωντανή εκτέλεση του καινούργιου τραγουδιού του στο VOX.

Έπαιξαν οι μουσικοί Αλέξανδρος Κούρος (πλήκτρα), Χρήστος Ζαντιώτης (ηλεκτρική κιθάρα), Κώστας Φόρτσας (πνευστά), Μάριος Ιβάν Παπούλιας (βιολί), Ευριπίδης Διονυσιάδης (μπάσο), Φοίβος Άνθης (τύμπανα) και στα φωνητικά η Έλενα Λεώνη και η Δανάη Πολίτη. Τον ήχο επιμελήθηκαν οι Νίκος Κωνσταντάκης και Γιώργος Τσατσούλης.

Στίχοι – Μουσική: Πάνος Βλάχος

Όλο λείπεις, αργείς στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι

Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι

Μου ‘χες πει το φαΐ σου να τρως, να προσέχεις με το μηχανάκι

Κοίταξέ με δεν είμαι μικρός, ούτε παιδάκι

Πια μετράω ως το εκατό, δεν ουρλιάζω όταν φοβάμαι

Μου ‘χες δείξει πώς να ξυριστώ και πόσο άντρας να ‘μαι

Κοίτα κόπηκα μ’ ένα γυαλί, μα δεν είναι αυτό που πονάει

Το σκοτάδι φοβάμαι πολύ και νομίζω πως πια με νικάει

Έχω στο χέρι μου τόσα κλειδιά, μη σε νοιάζει, δεν έχω μπελάδες

Όλοι ξέρουν να κάνουν παιδιά μα ποιος ξέρει να κάνει μπαμπάδες;

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δε φτάνεις

Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις

Μη σε νοιάζει, είν’ όλα καλά, είμαι καλά μα δεν είμαι εντάξει

Δε θα ξέρεις για μένα πολλά μα θα ‘χω αλλάξει

Όσοι λείπουν ξανά και ξανά τα παιδιά τους τα κάνουν γενναία

Κάτι ξέρεις και λείπεις συχνά, δε θα είσαι ωραία παρέα

